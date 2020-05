English café u Lideru: Small talk - Kako predstaviti kolege svojim suradnicima

Sada kada ste savladali small talk s poznanicima i poznanicama, u svibnju vam donosimo četiri radionice nakon kojih ćete se bez oklijevanja upustiti u small talk s poslovnim suradnicima i suradnicama! U trećoj radionici naučit ćete izraze kojima predstavljamo kolege i kolegice poslovnim suradnicima i suradnicama!

Nakon što predstavimo sebe i tvrtku u kojoj radimo poslovnim suradnicima i suradnicama, predstavit ćemo i svoje kolege i kolegice izrazima poput Can I introduce you to…? Have you met…? This is my colleague, … ili I’d like you to meet.… Ako želimo naglasiti slične interese koje naši kolege i kolegice imaju s tim poslovnim suradnicima ili suradnicama, reći ćemo You and … have something in common ili You both like/enjoy/are interested in… Umjesto glagola to enjoy možemo koristiti i izraz to be keen on something.

Predstavljanje kolega i kolegica tako može zvučati ovako:

Can I introduce you to my colleague, Nataša? She enjoys sailing too/she is keen on sailing so you should have plenty to talk about.

Sada kada ste spremni i za predstavljanje kolegica i kolega, idući utorak predstavit ćemo vam različite izraze koje koristimo u networkingu, kao i nekoliko načina za privođenje small talka s poslovnim suradnicima i suradnicama kraju!

Literatura: Intermediate Market Leader, David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Pearson Education Limited, 2015.