English café u Lideru: Small talk - Provjerite svoje znanje u kvizu!

Sada kada ste savladali small talk s poznanicima i poznanicama, u svibnju vam donosimo četiri radionice nakon kojih ćete se bez oklijevanja upustiti u small talk s poslovnim suradnicima i suradnicama! U posljednjoj radionici naučit ćete izraze korisne u networkingu, ali i ponoviti izraze koje koristimo kako bismo završiti razgovor sa suradnicima i suradnicama.

Ponovimo da small talk sa suradnicima i suradnicama započinjemo predstavljanjem sebe i tvrtke u kojoj radimo izrazima poput Hello, great to see you again! i I work for…, The company was founded in… We make/manufacture…, kao i da kolegice i kolege predstavljamo izrazima Can I introduce you to… ili Have you met…?, i puno nam je lakše upustiti se u small talk na engleskome jeziku!

Izrazi koji nam mogu poslužiti u networkingu mogu funkcionirati kao posljednji korak u svladavanju vještine small talka s poslovnim suradnicima i suradnicama. Kako bismo razmijenili informacije i stvorili nove poslovne veze, možemo koristiti izraze poput We’re very interested in…, Do you know anyone who could help us? Ako želimo dobiti kontakt potencijalnih suradnika ili suradnica, možemo ga zatražiti s Could you let me have their contact details? i pitati sugovornika ili sugovornicu Could I call him and mention your name? Kada razgovor želimo završiti, možemo reći Let me give you my business card/email address i razmijeniti posjetnice ili e-mailove, i pozdraviti se koristeći izraze koje smo spominjali u prethodnim radionicama, poput It was really nice to meet you, I’m sorry but I have to rush, ili Let’s stay in touch.

Sada ponovite ove izraze u kvizu i okušajte se u small talku s poslovnim suradnicima i suradnicama!