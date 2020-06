English café u Lideru: Telefonski razgovor - promjena dogovora

Četiri radionice u lipnju pomoći će vam da telefonske razgovore na engleskome jeziku vodite s lakoćom! Prve dvije radionice upoznat će vas s izrazima za postizanje i mijenjanje dogovora, a u druge dvije radionice naučit ćete kako pitati za određene informacije. Naučite ove izraze i telefon u ruke!

Telephoning: Changing appointments

Nakon pozdrava, predstavljanja te nakon što zatražimo osobu s kojom želimo razgovarati i izrazimo svrhu razgovora s Good morning, my name is Ivica. I would like to speak to Marina Horvat. Hi, Marina, the reason I’m calling is… možemo dogovoriti susret izrazima poput Would Monday suit you? Međutim, ako želimo promijeniti dogovor s poslovnim suradnicima ili suradnicama, poslužit ćemo se sljedećim izrazima.

Kako bismo suradnicima rekli da nam neki dan ne odgovara, možemo koristiti: I’m afraid I can’t come on Monday, I am very busy that day ili I’m sorry, I can’t make it on Tuesday. I’ve got something on that morning. Možemo reći i We’ve got an appointment for ten o’clock, but I’m afraid something’s come up. Kako bismo pitali poslovnoga suradnika ili suradnicu za neki drugi termin sastanka, možemo reći Could we fix another time? Can we schedule our meeting for some other day?

Razgovor ćemo zaključiti s So, I’ll see you on Monday. Thank you. Goodbye. That’s greet, I’ll see you… pa razgovor može zvučati ovako:

We have a meeting scheduled for next Monday, but I’m afraid something’s come up. Could we set another appointment?

Of course, would next Wednesday suit you?

Next Wednesday is great, thank you! I’ll see you then.

--- Literatura: Intermediate Market Leader, David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Pearson Education Limited, 2015.

Vidimo se idući utorak, kada vam donosimo izraze kojima suradnike ili suradnice pitamo za određene informacije!