‘Growth mindset‘: Umijeće razmišljanja tajno je oružje uspjeha u budućnosti

U vrijeme brzih promjena i nesigurnosti koja trese globalnu ekonomiju promjenu donosi razmišljanje ljudi, a ne škole ili poslovno zaleđe sa starim rutinama. Promjenjivi mentalni sklop uspijeva na izazovima i neuspjeh smatra prilikom za rast i razvoj vještina. To potiče strast za učenjem više nego neprestano očekivanje priznanja drugih

Kad u timu morate zaposliti novoga kolegu, što smatrate najvažnijim: kandidatova prijašnja radna iskustva, stručne kvalifikacije, radne vještine ili način razmišljanja – mentalni sklop (engl. mindset)? Mnogi se ne slažu da je najvažnije iskustvo ili kvaliteta završenih škola, ali to su ipak kriteriji izbora u mnogim slučajevima.

U odnosu između mekih vještina i mentalnog sklopa prednost dajem posljednjem. Stajalište zaposlenika sve je važnije kako dublje ulazimo u svijet​ volatilnosti, neizvjesnosti, složenosti i dvosmislenost (engl. ​VUCA). Poslovno je okružje u većini poslovnih segmenata nestabilno, promjene su sve veće i brže nego ikad prije. Nesigurnost otežava predviđanje što će se dogoditi na tržištu zbog nepoznatih ishoda i agresivnih konkurenata. Posao postaje kompleksan, s više faktora odlučivanja, a dvosmislenost stvara nejasnoća značenja događaja. Slažete li se ili vas trebamo podsjetiti na ono što se dogodilo u posljednja tri mjeseca?

Ključ promjene

U takvom je okružju način razmišljanja ljudi ključ promjene, a ne škole ili poslovno zaleđe sa starim rutinama. Kreativnost, rješavanje problema, hrabrost odlučivanja ili otpornost iznimno su važni sada i u budućnosti, a oni jako ovise o načinu razmišljanja neke osobe.

Jedno od osnovnih uvjerenja o sebi odnosi se na to kako gledamo i prihvaćamo ono što smatramo svojom osobnošću, kako vidimo sami sebe. Osoba s fiksnim mentalnim sklopom pretpostavlja da su naš karakter i sposobnosti poput kreativnosti ili inteligencije statične veličine koje ne možemo zaista promijeniti, a uspjeh je afirmacija našeg talenta. To stvara snažan unutarnji poticaj da se dokazujete iznova i iznova. Tako težnja za uspjehom i izbjegavanje neuspjeha po svaku cijenu postaju način održavanja osjećaja da smo pametni, tj. vješti.

Zsolt Pozvai je CEO međunarodne mreže u Develor Internationalu i jedan od govornika na petoj međunarodnoj konferenciji 'Marketing and Sales by Numbers' koja se u organizaciji tjednika Lider održava 1. srpnja u zagrebačkome kinu Tuškanac

Otkrijte svoj potencijal

---Naš je glavni napor ​održavanje percepcije okoline.(growth mindset) pak uspijeva na izazovima ii za razvoj postojećih vještina. To potiče strast za učenjem više nego neprestano očekivanje priznanja drugih. Naš izbor tih dvaju mentalnih sklopova kojima se koristimo od najranije dobi jako utječe na naše ponašanje, a onda i na naš profesionalni i osobni uspjeh.

Koncept growth mindset – fixed mindset, koji se više i ne prevodi na hrvatski jezik jer je postao uvriježen pod tim nazivima, osmislila je američka psihologinja dr. sc. Carol S. Dweck tijekom istraživanja koje je provela na odraslima i mladima te ga predstavila u svojoj poznatoj knjizi 'Mindset: kako možemo naučiti ispuniti svoj potencijal: 'U dvadeset godina moje je istraživanje pokazalo da vaše mišljenje o samima sebi duboko utječe na način na koji vodite svoj život. On može odrediti postajete li osoba kakvom želite biti i ostvarujete li ono što cijenite i želite.'

Dobra je vijest da svi možemo promijeniti svoj mentalni sklop i utjecati na to kako živimo. Zbog takozvane neuroplastičnosti možete promijeniti svoju neposrednu reakciju na različite događaje, čak i ako to nije jednostavan i lagan proces.

Znači li to da bilo tko može biti bilo što s pravilnom motivacijom ili obrazovanjem? Ne, ali znači da vam je vaš puni potencijal nepoznat i da ćete, ako se budete trudili, biti bolji. Jeste li osoba s fiksnim ili promjenjivim mentalnim sklopom? Pretpostavljam da ćete reći da ste model za ovo drugo.

Vrlo malo ljudi priznalo bi da je u prvoj kategoriji zato što je teško primijetiti fiksni mentalni sklop, a i prilično ga je bolno prihvatiti. To je zamka promjene. Slušajte svoj unutarnji glas! Čujete li ovakva pitanja: Izgledam li pametno ili glupo? Jesam li prihvaćen ili odbijen? Osjećam li se kao pobjednik ili gubitnik? To su znakovi da ste zatvorenik tuđeg odobravanja.

Čitanje informacija

Što kao menadžeri možemo naučiti iz tog koncepta? Prije svega, da i mi slijedimo uzorak i moramo spoznati je li naš mentalni sklop nepromjenjiv ili samo na trenutke fiksno razmišljamo, jer čak i najotvorenija osoba usmjerena na razvoj može imati fiksnu reakciju. Sve počinje od nas.

Kao što kaže Gandhi: 'Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu.' Samo uzori mogu biti vjerodostojni ambasadori promjenjivoga mentalnog sklopa. Trebali biste primijetiti situacije u kojima odgovor vaših kolega nije primjeren i dati im smjernice kako se promijeniti.

Postoji nekoliko područja, poput životnih izazova ili određenih vrijednosti, na kojima se može dobro prepoznati mentalni sklop. Izazovi se mogu shvatiti kao borba i bol ili prilika za učenje novih stvari i razbijanje monotonije. Napor može biti znak da niste dovoljno dobri ili kao nužan za izvrsne performanse i put do majstorstva.

​Naš odnos prema drugima odličan je pokazatelj mentalnog sklopa. Kad primite povratne informacije (feedback), to se može shvatiti kao nepravedno djelo prema vama i vaša unutarnja reakacija može biti borba ili bijeg. Ili možete prihvatiti bilo kakve povratne informacije jer iz svega možemo nešto naučiti, čak i ako se s tim ne slažemo potpuno. Kako se odnosite prema uspjehu drugoga na radnome mjestu, kakav vam unutarnji glas zvoni u ušima? Sretan je što radi na boljem području od vas ili je u ovome tromjesečju, dok ste vi imali lošu sreću, on imao sreće? Imate i drugi izbor: pitajte ga kako je to napravio i što možete naučiti od njega. Drugim riječima, možete se osjećati loše ili se truditi još jače.

Što koristi menadžeru

Kao menadžer iskoristite te trenutke i formulirajte odgovor koji bi odgovarao promjenjivome mentalnom sklopu. Pokažite takve uzorke ponašanja i naučite ljude kako da se mijenjaju. U početku to neće biti jednostavno. Sustav samoobrane osobe jači je od utvrde, zato ga morate razbijati ciglu po ciglu, i to empatijom i potporom s povjerenjem.

S druge strane, kako vaše ponašanje utječe na druge, ako cijenimo i prepoznajemo samo performanse i osobne kvalitete, a trud je sporedan, treniramo svoje ljude da imaju fiksni mentalni sklop. Razmislite o svojim KPI-jevima i poslovnom upravljanju, o tome postoje pokazatelji uloženoga napora. Javno nagradite ljude s pravim stajalištem i istaknite ponašanje koje želite vidjeti u svom timu. Uskoro ćete imati sve više sljedbenika.

Život nije samo posao i rad, možda to nije najvažnije područje? Naša odgovornost kao roditelja još je veća, mnogo ovisi o vama u kojem će smjeru ići vaša djeca. Ako ih želite pohvaliti, češće birajte ovu rečenicu: 'Ovo je sjajno, sigurno ste naporno radili.' umjesto 'Tako ste pametni i sjajni.' Vjerujte mi, vaše će dijete 'letjeti'.