HZZ potiho promijenio uvjete: Mogli ste otpuštati zaposlenike za koje ste dobili potporu! 

Odluku o potporama za očuvanje radnih mjesta za poslodavce kojima je epidemijom koronavirusa narušena gospodarska aktivnost Vlada je donijela 23. ožujka, a 6. travnja je dopunila, i to je već toliko stara vijest da su već objavljena i imena svih tih korisnika potpora. No, postoji u svemu tome i NOVA VIJEST, a ta je da su se neki uvjeti koje je poslodavac bio obavezan izvršiti, naprosto promijenili, i to potiho.

Promjene uvjeta za poslodavce koje su inače obavezni poštivati svakako su prevažna sitnica da bi se prešutjela, no to se dogodilo. Naime, na strancima Hrvatskog nezavisnog sindikata pronašli smo objavu prvog seta potpora koje su donesene u ožujku u kojoj stoji da je poslodavac obavezan održati broj zaposlenika utvrđen na dan podnošenja Zahtjeva, dvostruko duže od vremena korištenja potpore (mjesec dana korištenja potpore - obveza zadržavanja radnika u radnom odnosu DVA mjeseca).

No, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sada stoje drugačije obveze, a obveza zadržavanja zaposlenika dvostruko duže od vremena korištenja potpore čini se više ne vrijedi. Na stranicama HZZ-a, u rubrici pitanja korisnika postavljeno je pitanje mogu li poslodavci koji su primili naknadu za zaposlenike za ožujak te iste otpustiti u travnju, na što je odgovor pozitivan i to, kako piše, bez sankcija.

Gdje i zašto je nestalo dvostruko vrijeme zadržavanja zaposlenika, nitko ne zna.

No to nije sve. Na istim stranicama je postavljeno i pitanje o zapošljavanju, tj. smije li poduzetnik zapošljavati tijekom korištenja potpore, na što je odgovoreno da smije, ali na vlastiti trošak. Međutim, u potporama je prije stajao drugačiji naputak koji je glasio kako poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti radnu snagu niti zapošljavati na radna mjesta u razdoblju korištenja ove mjere.

Vrlo je vjerojatno da je bilo tvrtki koje se nisu prijavljivale za potpore baš zbog ova dva uvjeta, a na kraju su ti osnovni uvjeti koji su trebali očuvati radna mjesta u budućnosti jednostavno nestali.