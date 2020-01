Iz prve ruke: Greyp Bikes otkriva kako uspješno provesti ETO - digitalno prikupljanje kapitala

U listopadu prošle godine je proizvođač električnih bicikala, čiji je osnivač planetarno popularni Mate Rimac, svojom kampanjom prikupljanja kapitala na njemačkoj platformi Neufund prikupio je 1,44 milijuna eura u eurima i etherima. Malo je reći da je pothvat bio uspješan. Dapače, kampanja je premašila njihova očekivanja prema kojima su prodajom tokena u mjesec i pol planirali prikupiti 805.617 eura.

Budući da se procvat modela kojim su prikupljali novac tek očekuje, a jedna od karakteristika mu je da je osobito pogodan za startupove, male i srednje tvrtke, donosimo više informacija o njihovom iskustvu.

- Odlučili smo se za malo drugačiji oblik crowdfundinga – ETO. Equity Token Offering (op. a. javna ponuda tokeniziranih udjela) je oblik crowdfundinga u kojem, za razliku od ICO-a, kompanija prodaje svoje udjele u obliku digitalnih tokena. Sam token je programabilan te kompanija vrlo lako može definirati koja će svojstva token imati, što omogućava kopiranje dosadašnjih modela, ali i otvara vrata novima – otkriva za Lider Filip Nendl, voditelj projekta iz Greyp Bikesa. Kao glavnu prednost tog oblika financiranja ističe jednostavnost kupovine i prijenos vlasničkih udjela.

Ključ je u dobroj pripremi

Iako se među prednosti modela ubraja brzina postupka i velika likvidnost, treba uzeti u obzir da je to doista tako uspoređuje li se s klasičnim izlistavanjem na burzi, ali za dobru pripremu osigurajte minimalno pola godine. U Greyp Bikesu taj je dio procesa trajao šest mjeseci, a cijeli projekt trajao je godinu dana.

- Najduži, i vjerojatno najbitniji, proces bio je istraživanje tržišta i priprema projekta. Kao i u većini stvari, nakon temeljitog istraživanja i dobre pripreme, provedba je bila lakši dio posla. Kako smo jedni od prvih u svijetu koji su proveli ovakav oblik financiranja, nemoguće je bilo prikupiti najbolje prakse, dosadašnja iskustva i savjete što je definitivno otežalo projekt, no ujedno ga učinilo i toliko zanimljivim. Projekt je zahtijevao zajednički trud cijele kompanije pa su tako svi od vlasnika i menadžmenta do zaposlenika morali biti informirani i svjesni projekta u koji smo se upustili - priča Nendl.

Zašto odabrati ETO

Naravno, prije no što uđete u proces nužno je odlučiti je li uopće ETO ili neki drugi oblik financiranja tokenima prigodan izbor za vašu tvrtku. Možda vam pritom može pomoći mišljenje inovacijskog menadžera za Deloitte u Sloveniji Ambroža Homara koji smatra kako za male i srednje tvrtke koje se ne bave kriptovalutama trenutno potencijala ima isključivo takav način financiranja.

– Osim ETO na etabliranoj platformi kao što je Neufund gdje je kampanju proveo i Greyp, svi ostali modeli prikupljanja kapitala izdavanjem tokena su previše komplicirani, legalne nesigurnosti su prevelike, a ulaganja u pravnu podršku predstavljaju trošak koji si male i srednje tvrtke obično ne mogu priuštiti. Pogotovo kad je ishod kampanje nesiguran – kaže Homar upozoravajući kako su informacije o novim modelima financiranja često previše optimistične ili površne.

Iz Greypa su nam otkrili koji je bio njihov presudan argument da se odluče na taj način prikupljanja kapitala.

- Greyp je prije svega visoko-tehnološka kompanija. Kako bismo ostali najbolji u tome što radimo, konstantno moramo istraživati, eksperimentirati i koristiti najmodernije tehnologije. Vjerujemo da je blockchain disruptivna tehnologija koja će utjecati na mnoge industrije pa tako i na sektor mobilnosti. Kako smo startup kojemu su još uvijek potrebne investicije, a smatramo da će blockchain biti vrlo važna tehnologija - logično je bilo povezati te dvije stvari - kažu iz Rimčeve tvrtke čiji primjer danas služi kao uzor.

Upozoravaju, međutim, kako osim internih faktora na uspješnost prikupljanja investicija utječu i vanjski faktori poput stanja tržišta kapitala. No, ističu kako će se za stvarno dobar, kvalitetan projekt uvijek naći investitori, neovisno o stanju na tržištu.

Planovi Greypa

U Greypu su projektom iznimno zadovoljni i to ne isključivo zbog prikupljenih sredstava.

- Prikupili smo željena sredstva, pobliže smo upoznali blockchain tehnologiju i industriju i, ono najvažnije, povećali svoj community te ga bolje upoznali - bez većih poteskoća - objašnjava voditelj projekta Nendl.

Sad su, doznajemo, potpuno fokusirani na razvoj novih proizvoda i usluga.

- Osvajanjem nagrade na prošlogodišnjem Eurobikeu ljestvicu smo postavili poprilično visoko te se ove godine moramo stvarno potruditi da nadmašimo prošlogodišnji uspjeh - kažu iz Greypa za koji jednom kad je upalio turbo pogon stajanje više nije opcija.

Pitali smo ih i planiraju li po svršetku ove ETO kampanje ići po još. Kažu da im to nije plan u ovom krugu financiranja, ali u budućnosti je lako moguće.

Ključni savjeti

Namjeravate li krenuti stopama Greypa i povesti tvrtku na novu razinu uz malu pomoć digitalnih tokena, ne možete daleko dogurati bez odvjetnika. Proces je ozbiljan, računajte da vam treba godina dana kako biste ga pošteno isplanirali i proveli, a ako skupljate do pet milijuna eura računajte okvirno s troškom od 60.000 dolara. Ne morate zbrajati lipe iz kasica, postupak se obično naplaćuje kroz dogovoreni postotak od prikupljenog kapitala. Za detalje je uvijek najbolje pitati one koji su to praktično odradili.

Stoga za kraj, evo ključnih savjeta iz Greypa:

1. Budite sigurni da je crowdfunding pravi oblik financiranja za vas.

2. Odaberite pravu platformu za prikupljanje kapitala.

3. Napravite dobar poslovni plan.

4. Neka vaš pitch bude kratak, jednostavan i jasan.

5. Marketing, marketing, marketing. To što imate dobru ideju ili proizvod/uslugu ne znači mnogo ako nitko osim vaših kolega i prijatelja ne zna za njega.