Kako dobiti naknadu za fiksne troškove poslovanja?

Zaključkom od 30. studenoga 2020. Vlada je obvezala Zavod za zapošljavanje i Poreznu upravu da sastave upute za provedbu proširenih mjera pomoći namijenjenih očuvanju radnih mjesta kod poduzetnika kojima je poslovanje ugroženo zbog utjecaja koronavirusa i odluka Stožera civilne zaštite RH. Osim potpore za isplatu plaća koja se pod različitim uvjetima provodi od ožujka 2020. i nastavlja se u prvim mjesecima 2021., Vlada je proširila državnu pomoć na nadoknađivanje dijela ili ukupnih fiksnih troškova poduzetnicima s najvećim padom prihoda. Nadoknađivanje fiksnih troškova provodit će se samo za prosinac 2020., na temelju posebne upute objavljene na mrežnim stranicama Porezne uprave i Zavoda za zapošljavanje.

Dvije skupine i pad prihoda

Pravo na naknadu dijela ili ukupnih fiksnih troškova koji se odnose na prosinac 2020. mogu ostvariti poduzetnici kojima je odlukama Stožera civilne zaštite zabranjen rad uz uvjet da u prosincu 2020. ostvare pad prihoda od 60 posto u odnosu na prosinac 2019. Kad je riječ o novoosnovanom poduzetniku koji posluje kraće od godine dana, troškovi će mu se nadoknaditi ako u prosincu 2020. u odnosu na studeni 2020. ostvari pad prihoda od najmanje 60 posto.

Podsjećamo, ostvarivanje potpora za isplatu plaća uvjetovano je padom prihoda od najmanje 40 posto, osim za poduzetnike kojima je zabranjen rad, a za potporu namijenjenu plaćanju fiksnih troškova poslovanja postavljen je stroži uvjet pada prihoda od najmanje 60 posto. Kad je riječ o visini potpore za nadoknađivanje fiksnih troškova, poduzetnici su podijeljeni u dvije skupine: onima kojima su u prosincu prihodi pali između 60 i 90 posto troškovi će se nadoknađivati razmjerno postotku pada prihoda, a onima koji imaju pad prihoda veći od 90 posto nadoknadit će se ukupni troškovi.

Poduzetnicima koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost nadoknadit će se troškovi bez PDV-a jer su ga odbili kao pretporez, a onima koji nisu obveznici PDV-a nadoknadit će se razmjerni dio ili ukupni iznos računa zajedno s PDV-om.

I pretplata na TV i tisak

Potpora će se dodjeljivati kao nepovratna pomoć države za podmirivanje troškova zakupa poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, koncesijske naknade, obvezne pričuve koju plaćaju vlasnici prostora, električne energije, utrošene vode s pripadajućim naknadama, utroška plina, utroška toplinske energije korisnika toplinarske mreže, odvoza komunalnog otpada, komunalne naknade, direktne spomeničke rente, HRT-ove pristojbe, naknade za javno korištenje glazbe, mjesečne pretplate na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine, troškova interneta i fiksne telefonske linije, usluga knjigovodstvenog servisa i 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u kasinima, na automatima i igara klađenja (ali ne troškova naknade za internetska klađenja i internetska kasina). Potpora se može ostvariti samo za troškove koji se odnose na prosinac 2020. pa poduzetnici pri dostavljanju zahtjeva moraju s računa koji se odnose na dulje razdoblje iskazati razmjerni dio.

Samo elektronički

Zahtjev za potporu može se podnijeti uz uvjet da su računi za koje se traži naknada od države prethodno plaćeni. Plaćanje može biti obavljeno bilo kojim načinom podmirenja novčane obveze: gotovinom do 5000 kuna po jednom računu, doznakom novca s transakcijskog računa poduzetnika ili nekim od obračunskih načina plaćanja. Poduzetnici će zahtjev za potporu podnositi na posebnom formularu koji je dostupan na stranicama Porezne uprave, i to najkasnije do 15. veljače 2021. Formular zahtjeva koncipiran je kao tablica u koju se svote plaćenih troškova upisuju po prirodnoj vrsti. Poreznoj upravi treba ga dostaviti elektronički sustavom ePorezna, a poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne trebaju ga dostaviti e-poštom putem servisa 'Pišite nam'.

Uza zahtjev se ne prilažu kopije računa za troškove i kopije ugovora ni dokazi o njihovu plaćanju. Porezna uprava obradit će zahtjev na temelju podataka kojima raspolaže (obrazac PDV-a za prosinac, podaci iz sustava fiskalizacije i dr.), provesti nužne kontrole iskazanih svota i, ako bude potrebno, od podnositelja zatražiti dodatke podatke. O odobrenoj potpori obavijestit će Zavod za zapošljavanje, a Zavod će odobrenu svotu isplatiti na poduzetnikov transakcijski račun.

Dvostruko povoljno

Poduzetnici obveznici poreza na dobit primljenu novčanu pomoć u poslovnim knjigama evidentirat će kao prihod od državnih potpora, ali pri utvrđivanju poreza na dobit za 2020. za taj će iznos umanjiti osnovicu poreza na dobit.

Poduzetnici obveznici poreza na dohodak, bilo da vode poslovne knjige bilo da porez plaćaju paušalno, primljenu potporu neće iskazivati u primitke. Tako poduzetnik koji primi potporu ostvaruje dvostruko povoljan fiskalni učinak: fiksni troškovi priznaju mu se u rashode odnosno izdatke, a naknada koju ostvari neće utjecati na osnovicu poreza na dobit odnosno poreza na dohodak.

