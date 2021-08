Kako odabrati najbolji način rada za oblikovanje brend strategije i vizualnog identiteta

U ovom tipu suradnje bitno je odrediti tko iz firme sudjeluje u oblikovanju zadatka i donošenju strateških odluka. U proces je važno uključiti ljude koji vode marketing, PR ili upravljaju brendovima na operativnoj razini, glavne dizajnere/kreativce ako unutar firme postoje, visoki management bez čijeg se 'amena' stvari neće realizirati. Dakle, točne uloge ljudi uključenih u proces rebrendiranja zavisi od industrije do industrije i veličine organizacije, ali to mora biti dovoljno širok krug ljudi koji će biti ambasadori novog brenda interno i osjećati se njegovim koautorima te istovremeno dovoljno malen da se nepotrebno ne odulji proces. Što je više ljudi uključeno u proces, to će on u pravilu biti dulji.