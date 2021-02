Liderstvo - Kako podijeliti otkaze i ostati visoko podignute glave

Mnoge su se tvrtke suočile s brojnim izazovima od početka pandemije. Posebno je teško bilo onima koje su morale otpustiti zaposlenike. Neke su takve odluke jednostavno provele, a neke su se potrudile pomoći onima koji su dobili otkaz. Airbnbov primjer pokazuje da je to moguće napraviti humano

Mnoge su se tvrtke suočile s brojnim izazovima od početka pandemije. To je svakako nešto na što top-menadžeri moraju biti spremni, ne samo u pandemiji. Načini na koje se nosimo s izazovima i kakva rješenja pronalazimo mnogo govore o menadžerima i liderima. Jedna od kompanija čiji je opstanak bio ozbiljno ugrožen jest Airbnb. Sve ono što je Airbnb predstavljao – disruptivni modeli smještaja po cijelom svijetu – preko noći je nestalo s pandemijom.

Menadžment je u potpunosti ispunio prvi zahtjev današnjih izazovnih vremena. Reagirao je munjevito, pokazao sposobnost brzog odlučivanja i fleksibilnosti. U dva tjedna kreirao je platformu s 800 osoba, domaćina, od toga 200 olimpijaca koji su ljudima pružali svojevrsno online iskustvo i omogućili im drugi način povezivanja. To je donijelo određenu reakciju tržišta, neki financijski priljev i prije svega kontinuirani kontakt s bazom svojih klijenata.

Bolno, ali neizbježno

Sljedeći izazov bio je kako osigurati održivost kompanije, jer od online usluga nije se mogao održavati veliki hladni pogon kompanije. Odluka se morala donijeti, bila je bolna, ali neizbježna. Nakon otprilike dva mjeseca otpušteno je oko 1900 zaposlenika, što je oko četvrtine svih zaposlenih. Koliko god bolno za sve, način na koji je to učinjeno bio je odlično odrađen. Tom prilikom CEO Brian Chesky napisao je pismo koje je poslao svim zaposlenicima širom svijeta. To bi pismo trebalo uvrstiti u sve udžbenike o liderstvu, komunikaciji te na sve MBA pozornice. U njemu se vrlo detaljno i transparentno objašnjava sve: što je dovelo do takve odluke, koje su se opcije razmatrale, kako se čekalo do zadnjeg trena, da odluka nije donesena olako te koji su bili koraci u tom procesu. CEO je autentično i transparentno izrazio svoje emocije, tugu s kojom se rastaje od svojih dotadašnjih kolega i zahvaljuje im na njihovom doprinosu.

Tako se to radi

Kompanija nije samo 'podijelila otkaze', otpremnine i sva prava, pa i veća od onih koja su otpuštenima pripadala. Povukla je iznenađujuće jednostavan, a zapravo fascinantan potez. Angažirala je svoj brojni tim ljudskih potencijala, koji se do lockdowna najviše bavio zapošljavanjem po cijelom svijetu, da se stavi na uslugu otpuštenima. Još jedan primjer uloge liderstva služenjem. Ljudski potencijali angažirali su se u obrnutom smjeru: pomoći svojim kolegama pronaći novo zaposlenje; tako su iskazali potporu otpuštenima.

Kompanija je čak izradila posebnu web-stranicu čiji je jedini cilj bio da svi otpušteni na njoj mogu objaviti svoj životopis te da svi potencijalni poslodavci mogu pregledati te baze i izravno kontaktirati s kandidatima. Da ne plaćaju agencije za zapošljavanje, oglašavanje i druge posrednike, kompanija je podršku odlučila organizirati sama. Ljudski potencijali otpuštenima su pomagali unaprijediti životopis, svoj profil na LinkedInu, poučavali su ih kako se bolje predstaviti, osiguravali im preporuke za nove poslodavce. U tim je danima stranica zabilježila više od 500.000 pregleda, a mnogi otpušteni dobili su novi posao. Ali tu nije kraj. Budući da za traženje posla i svaki normalan život prijenosno računalo predstavlja nužan alat, svim otpuštenima darovan je kompanijski laptop.

Nekad su najučinkovitiji potezi zapravo jednostavni i često ne stoje ništa ili vrlo malo. Bolna je odluka donesena, jer osnovni je zadatak lidera osigurati opstojnost tvrtke. Otpustivši 1900 zaposlenika, omogućili su tvrtki da opstane i da posao zadrži 5000 ljudi. Na kraju svog pisma CEO Brian napisao je: 'Hvala vam! Oprostite! Niste vi krivi!' Emotivno, ponizno i iskreno.

A obrnut problem?

Međutim, menadžeri se susreću i s obrnutim problemom, kad netko želi napustiti tvrtku ili promijeniti posao. Nerijetko, posebno u privatnim kompanijama, takav se postupak doživljava kao izdaja ili najveća uvreda. Svjedočila sam vrlo nekorektnim potezima gdje su takvi menadžeri nazivali budućeg poslodavca, ružno pričali o kolegama koji su do jučer bili njihovi menadžeri ili prijetili posljedicama, npr.: 'Ako ga zaposliš, skinut ću ti proizvode s police.'

Sport i menadžment imaju mnogo sličnosti. Vrijedi se prisjetiti jednoga pozitivnog primjera iz svijeta sporta. Edwin van der Sar je poznavateljima nogometa ime koje nešto znači. Bivši vratar sada je CEO svoga matičnoga kluba Ajaxa iz Amsterdama. Igrao u Manchester Unitedu, nizozemskoj nogometnoj reprezentaciji, a četiri je puta bio proglašen najboljim vratarom Europe. Donny van de Beek je mladi bivši nogometaš Ajaxa. Zapravo Ajaxovo dijete, jer je prve korake napravio u njegovoj nogometnoj akademiji 2008. u dobi od 11 godina. Debitirao je u prvoj momčadi 2015. U povijesti, tako i u razdoblju od 2015. do 2020., kad je Donny igrao za Ajax, jedan od najljućih protivnika toga kluba bio je Manchester United. Posebno nam je u sjećanju 2017. i finale Uefa Europa lige kad je u finalu Manchester United pobijedio Ajax.

Nakon što je potkraj kolovoza ove godine Donny potpisao ugovor o prelasku u Manchester United, CEO van der Sar je napisao emotivno javno pismo upućeno direktno navijačima Manchester Uniteda.

'Čuvajte našeg Donnyja'

Glavna je poruka pisma: 'Čuvajte našeg Donnyja!' U pismu opisuje kako je Donny dijete Ajaxa, kako je u njemu bio od djetinjstva, dio je njegove obitelji i koliko ga u njemu vole. Naveo je koliko im je teško oprostiti se od njega, ali im je potpuno jasno da on treba i zaslužuje novi izazov, stepenicu više. Mjesto na kojem će ostvariti neke nove, još veće snove. I prekrasna rečenica: 'Možemo li zamisliti bolje mjesto na kojem naš Donny može ostvariti svoje velike snove od arene Manchester Uniteda?' Kakav naklon ljutim protivnicima!

Posebno je važno to što je u pismu snažno istaknuo Ajaxove vrijednosti. Vrijednosti koje nisu samo slovo na papiru, već ono što u njemu žive svaki dan, po čemu ih svijet poznaje i poštuje. Jedna od njih je da vjeruju u vlastite talente i razvijaju ih do te mjere da ih onda žele najbolji. Ima li veće pohvale za menadžera kad vaše zaposlenike žele najbolji?