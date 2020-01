Mini priručnik: Kako sastaviti najbolji oglas za posao

Potaknuti temom čudnih šifri o kojoj možete čitati u novom broju Lidera, odlučili smo napraviti mini priručnik kako napraviti najbolji oglas za posao.

Točka prva - naziv

Kad poželite naziv radnog mjesta napirlitati da zvuči velebno poput kraljevske titule, suzdržite se! Iako možda 'floor menadžer', 'pojačivač optičkih iluminatora' i 'direktor prvih dojmova' zvuči kao fenomenalan način da pronađete čistača, perača prozora i recepcionera, zapitajte se hoće li vaša ciljana publika uopće prepoznati da je to oglas namijenjen njima. Što jasnije i preciznije, to bolje. Ipak je naslov prvi kontakt s vašim savršenim kandidatom. Ukratko, jedna do tri riječi i maksimalno 20 znakova.

Počnite s pitanjem

Pitanja poput 'Digitalno oglašavanje vam je u malom prstu? Volite izazove i brze automobile?' izvrstan su uvod u oglas jer odmah navode kandidata na interakciju, pokazuje mu da ste se fokusirali baš na njega. Odmah možete iskoristiti priliku i komunicirati kandidatu dobrobit tog radnog mjesta za njega. Ako se pitate gdje ćete smjestiti dio 'O nama' gdje predstavljate tvrtku, odgovor je niže u oglasu. Smjestite li ga na vrh oglasa, potencijalni kandidati koji žele vidjeti ispunjavaju li uvjete i što se nudi, taj će dio glatko preskočiti.

U prošloj godini najveći broj prijava ostvarili su oglasi za radna mjesta – administrator, tajni kupac, prodavač i administrator u ljudskim resursima. MojPosao

Opis posla

Brojni oglasi izostavljaju najvažniji dio oglasa - opis odgovornosti zaposlenika na toj poziciji. Dapače, upravo gdje bi se očekivalo da će se moći saznati što se od njega traži, kandidat može pročitati kada je osnovana tvrtka i kako je ona divna, krasna. Budite što precizniji u opisu dužnosti kako se osoba koju zaposlite ne bi iznenadila u prvim radnim tjednima i odustala od vas.

Godine iskustva

U uvjetima koje budući posloprimac mora ispunjavati često je neizbježan element godine iskustva. Prvo dobro razmislite treba li vam uopće taj dio. CEO Facebooka Mark Zuckerberg jednom je prilikom komentirao potrebu poslodavca da mu se jave kandidati s tisuću godina iskustva. 'Možete zaposliti nekoga tko ima deset godina radnog iskustva kao inženjer softvera, ali ako pronađete nekoga čija inteligencija premašuje njegovu, ali je 'kraći' za deset godina u radnom stažu, on će se vjerojatno prilagoditi i naučiti puno brže te u kratkom vremenu postići mnogo toga što iskusnija osoba nikada ne bi.' Imajte to na umu, kao i rezultat istraživanja prema kojem se muškarci prijavljuju na oglas ako zadovoljavaju 60 posto uvjeta, a žene se prijavljuju samo ako zadovoljavaju sto posto navedenih uvjeta.

Kompetencije

Primijetili smo kako su neke kompetencije zastupljene u svim oglasima poput razvijenih komunikacijskih vještina, pedantnosti, multitaskinga, sklonosti timskom radu, pozitivan stav prema poslu. Ponavljaju se, svuda su iste. Ima li smisla to navoditi? Darija Škokić, specijalistica za regrutiranje i selekciju u tvrtki Selectio, objašnjava kako to nisu floskule, nego vještine koje su zaista potrebne na svakom radnom mjestu. Stoga ne oklijevajte navesti ih mada se ponavljali.

Prije no što krenete s pisanjem oglasa, odredite kakvu osobu želite zaposliti. Tu ne mislimo samo na profesionalna znanja i vještine već i na karakterne i ljudske vrijednost koje želite vidjeti kod novog kolege, a zbog kojih će se ta osoba odlično uklopiti u vaš postojeći tim. I toj zamišljenoj osobi se obratite oglasom! Budite transparentni, iskreni i autentični jer u današnje vrijeme – kada su kao rijetko kad ranije posloprimci u poziciji ‘birati’ među brojnim poslodavcima koji nude slične uvjete - upravo bi se vaša originalnost mogla ispostaviti kao ‘jezičac na vagi’ koji će vašem oglasu pribaviti željeni broj prijava odličnih kandidata! MojPosao

Ravnopravnost spolova

Slovo zakona je jasno: 'Prilikom oglašavanja potrebe za zapošljavanjem u oglasu mora biti jasno istaknuto da se za oglašeno radno mjesto mogu javiti osobe oba spola'. Želite li potaknuti više žena da se javi (primjerice ako ste naveli da tražite 10 godina radnog iskustva pa znate da će oklijevati), postoje riječi koje ženama djeluju privlačnije kao što su: potpora, dijeljenje, odgovornost, razumijevanje, zajedništvo, predanost, međusobno, osjećaj, suradnja, povezanost. S druge strane, muški kandidati bolje reagiraju na oglas koji sadrže riječi kao što su njinja, snažan, vodstvo, analiza, analitički, vožnja, pojedinac, dokazano, radna snaga, odluke.

Kratice

Obilje engleskih kratica može ugroziti razumljivost oglasa. Vodite računa da navodite samo uvriježene kratice vezane uz struku za koje ste sigurni da su univerzalno razumljive. Neke svoje konstrukcije za koje smatrate da su samorazumljive, nemojte koristi ni pod koju cijenu. Znači, KPI, EBITDA, ROI su sasvim u redu, ali RM za radno mjesto i VE za veliki entuzijazam nisu.

Pogodnosti

Portal MojPosao ističe primjer oglasa za posao koje objavljuju IT tvrtke. S obzirom na to da djeluju u specifičnom, brzorastućem sektoru u kojem su svakodnevne promjene sasvim uobičajene, većina poslodavaca iz tog sektora kreiranju oglasa pristupa itekako vodeći računa o željama, potrebama i zadovoljstvu potencijalnih zaposlenika. Nude fleksibilno radno vrijeme i opciju rada od kuće, opuštenu atmosferu u uredu i neformalna druženja te mogućnost edukacija i dodatnog usavršavanja. Općenito gledano, imaju u vidu interese i potrebe današnjih posloprimaca, za čije privlačenje više nije dovoljno ponuditi dobru plaću i stalan posao, sve veći broj poslodavaca u oglasima naglasak stavlja na kvalitetne uvjete rada, dinamičnost i izazovnost radnih zadataka te poticajnu i ugodnu radnu atmosferu. Neovisno o tome u kojem ste sektoru, ne propustite u oglasu istaknuti koje pogodnosti vaše potencijalne zaposlenike čekaju ako se odluče javiti na vaš natječaj.

Employer branding

Poslodavci više nemaju luksuz birati zaposlenike, nego se zaista moraju na svaki način potruditi da posloprimci izaberu njih. Oglas za posao može biti kreativan i genijalan, ali ako tvrtka nema pozitivan imidž neće kreativa puno pomoći.

- Poslodavci s obzirom na zaokret na tržištu moraju nuditi jednako dobre, ako ne i bolje uvjete rada od konkurencije. Važnije od toga je da poslodavci trebaju aktivno raditi na employer brendingu. To nije brzinsko rješenje, pozitivan imidž je rezultat dugogodišnjeg truda i ulaganja - kaže Darija Škokić.

U oglasu je jako bitno jasno definirati potrebna znanja i kompetencije te na razumljiv način opisati posao da kandidati mogu prepoznati jesu li podobni za to radno mjesto. Međutim, dobro napisan oglas nije rješenje koje će riješiti problem imidža poslodavca, budući da je taj problem puno dublji od izgleda i sadržaja oglasa. Darija Škokić, Selectio

Povratna informacija

Svakako zahvalite kandidatima na prijavi i obavijestite ih da je natječaj uspješno okončan. Možete zamoliti one koje biste mogli angažirati u nekoj kasnijoj fazi za dopuštenje da sačuvate njihove podatke te da ih kontaktirate ako se otvori nova prilika za zaposlenje. Tom jednostavnom gestom, kao što je slanje zahvale za prijavu e-poštom stvara temelje za pozitivan imidž tvrtke u očima posloprimaca.

U svakom slučaju, postoje i stručnjaci koji će za vas osmisliti savršen oglas za posao.