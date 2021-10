Startup CircuitMess poznat po nizu uradi-sam STEM uređaja dosad je na Kickstarteru pokrenuo četiri vrlo uspješne crowdfunding kampanje.

Prvu kampanju na Kickstarteru pokrenuo je 2017. godine i to za igraću konzolu MAKERbuino i tako priskrbio svom tek osnovanom CircuitMessu 100,745 dolara. Druga kampanja uslijedila je već iduće godine za mobitel Ringo (tad MAKERphone) i bila je trostruko uspješnija, njome je prikupljeno 350,355 dolara. Pandemijskoj negativi prošle godine odlučili su prkositi kampanjom za pretplatu na STEM Box što im je donijelo 466,996 dolara. U prve tri kampanje CircuitMess je kumulativno prikupio više od 918 tisuća dolara. No, ovih je dana već premašen i milijun s obzirom na to da je najnovija kampanja za Batmobile koja je osvanula prije samo tjedan dana već blizu 200 tisuća dolara.

Kako to tako fantastično radi i koje su njegove preporuke za one koji svoje projekte planiraju financirati na crowdfunding platformama, pitali smo Alberta Gajšaka, osnivača CircuitMessa.

Pet savjeta Alberta Gajšaka: Kako napraviti uspješnu crowdfunding kampanju

1. Kickstarter nije dostupan u Hrvatskoj, ali nemojte da vas to obeshrabri. Na internetu je jako puno posrednika iz SAD-a koji će uz proviziju od nekoliko posto primiti novac i prebaciti ga na vaš račun. Mi smo tako napravili za prve tri kampanje, a za četvrtu smo osnovali tvrtku u Delawareu preko usluge Stripe Atlas koja omogućuje osnivanje entiteta u SAD-u preko interneta s kojim se mogu raditi Kickstarter kampanje.

2. Ako želite napraviti crowdfunding kampanju, za početak treba otići na Kickstarter i tamo pogledati druge kampanje, proučiti ih i podržati. Mrzim kad mi ljudi dođu i postavljaju pitanja, a nikada tu aplikaciju nisu otvorili. Kako ćeš znati nešto napraviti ako nikada to nisi vidio? Treba svakako pogledati i ima li nekih konkurentskih projekta koji su slični vašemu. Vrlo je korisno vidjeti kako su oni napravljeni i prezentirani. U svakom slučaju, podržite ih, pokažite im malo ljubavi jer to im puno znači.

3. Počnite razmišljati kako prezentirati svoj proizvod. U prvi plan treba staviti ono što je kod njega posebno. Na Kickstarteru uvijek prolaze stvari koje su po nečemu jedinstvene. Naglasite tu unikatnosti i objasnite po čemu je to što radite revolucionarno.

4. Ljudi podcjenjuju koliko toga mogu napraviti sami. Svi kad vide moju Kickstarter kampanju misle: 'Lako njemu, on ima agenciju za marketing, agenciju za dizajn, ljude za fotografiju, ma, za sve i on nije ništa napravio.' Krivo! Prvu kampanju kojom sam prikupio sto tisuća dolara, sve sam napravio sam! Dizajnirao sam sve sam, a nemam pojma o dizajnu, video sam snimio s frendom iz škole, sve fotke i komunikaciju sam napravio sam. Čak i sad kad vodim tvrtku s 23 zaposlenih, sudjelovao sam u kampanji za Batmobile, slagao zajedno s dizajnerom svaku grafiku i čitao svaki komentar koji se pojavio na Kickstarteru. Vi kao kreator projekta najstrastveniji ste u tom projektu i moći ćete jako puno toga napraviti sami.

5. Pokažite tko ste, što ste! Ljudi koji rade kampanje na Kickstarteru misle da se moraju sakriti i nikada ne pokazati svoje lice. To je jako krivo! Tamo ljudi ne dolaze zato što žele nešto kupiti, ionako kupuju na Amazonu, dolaze jer žele podržati nešto, biti dio nečega i vidjeti kako neka luda ideja poput ovog što ja radim uspijeva iz ničega. I zato im je jako bitno vidjeti tko je osoba koja stoji iza toga. Stanite pred kameru, ispričajte svoju priču, zašto radite taj projekt i zašto imate strast prema njemu. Recite koji to problem njime rješavate i kako je on s vama vezan. Ljudi se na Kickstarteru vežu uz stvarne ljude, pogotovo kad vide da ste dragi, malo ludi i da želite napraviti jedan jako ludi projekt. Tada će vas i podržati.

Gajšakov najnoviji projekt Batmobile možete pratiti na Kickstarteru.