Prekooceanski teret - SEDAM strategija za bolje upravljanje situacijom u ovim turbulentnim vremenima

Lider je u svojem aktualnom izdanju obradio temu pandemijskih izazova u globalnim dobavnim lancima. Na našem webu objavljujemo analize i savjete stručnjaka iz područja logistike, među kojima je Antonio Zrilić, vlasnik tvrtke Logiko, koji je iznio trenutnu problematiku i ponudio rješenja:

Divljanje cijena prekomorskih tereta koja se trenutno odvija na Dalekom istoku i Tihom oceanu nikada nije bilo tako ekstremno kao danas. Standardne cijene prijevoza preko oceana, koje obično koštaju između 1500 i 2000 eura, povećavaju se do 10.000 eura po 40-stopnom kontejneru pa i više. Brodske linije jednostrano otkazuju ugovore koji bi i inače vrijedili šest ili dvanaest mjeseci. Čak i šesterostruko povećanje cijena preko noći nije rijetko iskustvo. Ponekad se traže iznimno visoke nadoplate ako se želi doći na neku od prioritetnih lista kapaciteta (što, međutim, ni na koji način nije garancija otpreme). I špediteri su zatečeni situacijom i prebacuju sve dodatne troškove vama, kupcu, bez poboljšanja situacije za vas.

Kako bismo bolje razumjeli što se trenutno događa i saznali kako to konkretno riješiti, prvo moramo sagledati pozicije svih strana uključenih u ovo jedinstveno tržište.

S jedne strane, tu su kontejnerske brodske linije - oligopol u kojem prvih pet čini dobrih 65 posto tržišnog volumena i čiji se tržišni udio masovno povećao u posljednjih deset godina. Brodske linije su izuzetno 'imovinski teške' i nakon pauze od oko pet godina, nadmašile su same sebe posljednjih tjedana u naručivanju novih brodova s kapacitetom nosivosti i do 24.000 TEU po novoizgrađenom plovilu. S druge strane, postoje vlasnici tereta koji imaju izbor otpremanja brodskih kontejnera sa špediterom ili izravno s brodskim linijama, čime zaobilaze špeditere. U smislu tržišnog pozicioniranja, špediteri se više ne mogu suprotstaviti brodskim linijama. Oni su dio iznimno fragmentiranog tržišta na kojem pet najboljih čini manje od 10 posto svjetskog tržišta. Štoviše, oni su jako 'imovinski lagani', što znači da niti jedan špediter ne posjeduje ni jedan brod s kojim je u stanju pokriti vlastite potrebe za prijevoz kontejnera.

Umjesto toga, špediteri preuzimaju ulogu posrednika jer se nalaze između kupca i brodske linije. Njihova pozicija slična je onoj na internetskoj platformi za organiziranje zračnog prijevoza, koja stoji između zrakoplovne tvrtke i kupca.

'Amazon efekt' u logističkoj industriji

Čuveni 'Amazon efekt' sada je pogodio i logističku industriju. Budući da su brodske linije sve sigurnije i da su ključna sredstva (kao što su brodovi i terminali) u lancu opskrbe pod njihovom kontrolom, oni žele izbaciti špeditera kao posrednika kako bi imali izravan pristup kupcu i kontrolirali cijeli proces. Međutim, špediteri trenutno još uvijek nude širok spektar usluga koje neke brodske linije još ne nude (npr. carinjenje).

Kako bi se zatvorio taj 'jaz u portfelju', vodeće brodske linije počele su integrirati veliki broj klasičnih špeditera u svoje grupacije u posljednjih dvanaest mjeseci (MAERSK je pripojio Damco, a CMA Cevu) i kupile dodatne ekspertize (npr. MAERSK je kupio agenta za carinjenje robe).

Još jedna vrlo važna komponenta u ovom razvoju tržišta je ogroman porast potražnje iz Kine, što nije samo zbog činjenice da ljudi širom svijeta sve više kupuju online tijekom pandemije. Značajan dio pogođene robe dolazi iz Kine. Dakle, sigurno je da dio porasta cijena tereta dolazi zbog naglog povećanja potražnje. Ali to definitivno ne objašnjava cijelu istinu.

'Zlatno doba' za brodske linije

U posljednjih pet godina gotovo sve brodske linije pretrpjele su velike gubitke i sada su prepoznale povoljan trenutak koji im ide na ruku: veliko povećanje potražnje za brodskim prostorom u kratkom vremenskom razdoblju i nikakva mogućnost povećanja teretnih kapaciteta. Brodari sada kažu: 'Dragi otpremnici, bolje vam je da se izravno obratite nama. Više vam ne treba špediter, budući da smo mi ti koji vam možemo pružiti prostor za otpremu.'

To je pomalo kao rezervacija leta izravno s Croatia Airwaysom, a ne putem platforme na internetu koja vas povezuje s najjeftinijom zrakoplovnom tvrtkom. Ako sve prođe glatko s platformom za rezervaciju, nema problema, svaka stvar je prošla savršeno. Ali svatko tko je ikada pokušao napraviti naknadnu promjenu svog leta rezerviranog na ovaj način mora se boriti s neusporedivo većim nedaćama nego da je izravno rezervirao kod zrakoplovne tvrtke.

Što možete učiniti kako biste bolje upravljali situacijom? Evo nekih pitanja koja si trebate postaviti:

1. KRITIČKA ANALIZA VOLUMENA U POSLJEDNJIH DVANAEST MJESECI

Koji su bili vrhunci, koji je miks kontejnera, koje su glavne rute i koja je podjela volumena po pružateljima usluga? Natječaji se često izdaju za sve rute iako je daleko privlačnije za špeditere i brodare da ih ponude za pojedinačne top rute s dugom valjanošću cijene tereta ('puno volumena, vrlo malo ruta') i naplate ostatka na licu mjesta. Osim toga, podjela pružatelja usluga može se pogrešno protumačiti, tako da ako imate previše pružatelja usluga imate manju prednost da promijenite ponašanje odgovarajuće brodarske tvrtke koja u konačnici isporučuje volumen.

2. PREGLED MIKSA PRIJEVOZNIKA KOJU KORISTE DAVATELJ USLUGA I VI SAMI

Bilo da trenutno šaljete kontejnere preko špeditera ili izravno s brodskom linijom: S kojim miksom prijevoznika rade? Oko 90 posto svih uvezenih kontejnera s Dalekog istoka opterećeno je s dvije ili više linija (tzv. dijeljenje plovila). Kako možete provjeriti i izmjeriti pouzdanost? Koji su uvjeti za prihvaćanje rezervacija kontejnera?

Ako ste do sada radili isključivo sa špediterima, sada je vrijeme da kritički odvagnete možete li pozvati i brodare u svoj natječajni postupak. Oni preferiraju kontinuirane količine i nude vam brojne prednosti, pogotovo ako imate vrlo veliki volumen s malim rasponom na pojedinim trgovačkim rutama. Također ćete biti nagrađeni znatno većom sigurnošću kapaciteta i većom stabilnošću cijena. Druga strana medalje je da u slučaju loših rezultata, zbog ugovornih posebnosti kao što su ugovori o minimalnom volumenu tijekom ugovornog razdoblja, možete završiti s alternativnim pružateljem usluga, ali s nepovoljnijim uvjetima. To se mora uzeti u obzir i temeljito odvagnuti u postupku odabira pružatelja usluga.

3. PREISPITIVANJE UVJETA I MJERA SANKCIONIRANJA

Što se tiče natječaja za terete, nažalost još uvijek primjećujemo da je fokus prečesto samo na cijenama. Međutim, često su uvjeti i odredbe ti koji skrivaju većinu dodatnih troškova, zbog kojih vi kao kupac imate malu ili nikakvu mogućnost vraćanja vašem davatelju usluga u slučaju problema. To biste trebali promijeniti što je prije moguće, primjerice sastavljanjem i međusobnim dogovorom o učinkovitom 'Sporazumu o razini usluge' (SLA).

4. PREGLEDAJTE INCOTERMS

U vremenima kada se sve mijenja tako ekstremno brzo, od velike je ekonomske koristi za utovar kontejnera s Dalekog istoka putem klauzule FOB (Utovareno na brod). Iako to podrazumijeva nešto veći napor u manipulaciji, vi imate kupovni suverenitet nad cijenama morskog tereta i što je još važnije, kontrolu nad kapacitetima i tranzitnim vremenima, jer vi, a ne vaš inozemni dobavljač, odabirete pružatelja usluge prijevoza. S drugom uobičajenom klauzulom CFR (transportna klauzula prema kojoj je prodavatelj obvezan snositi troškove i vozarinu potrebnu za dopremu robe do naznačene luke, a čim roba prijeđe ogradu broda u otpremnoj luci, sav rizik i troškovi prelaze na kupca), ovisite o vašem dobavljaču i kapacitetu koji oni nabavljaju. Oni se zatim skrivaju u cijeni proizvoda. Osim toga, nije neuobičajeno da kineski dobavljači surađuju s lokalnim kineskim špediterima. To dovodi do visokih netransparentnih doplata, koje su također uključene u cijenu proizvoda.

5. ALTERNATIVNI NAČINI PRIJEVOZA

Dugo je prijevoz željeznicom iz Kine bio brži, ali mnogo skuplji. Preporučljivo je provjeriti kako se to promijenilo i je li zabrinjavajuće prevoziti vrijedne i hitne proizvode koji se prevoze željeznicom. Međutim, ovisno o pružatelju usluga, možda nećete moći prevoziti nikakav teret ili samo iznimno ograničen raspon opasne robe koja se prevozi željeznicom. Osim toga, to poboljšava ravnotežu CO 2 vašeg lanca opskrbe. Ako je pametno kombinirate s konvencionalnim morskim prijevozom, željeznica dodaje vrijednost za vaš lanac opskrbe.

6. KAPACITET POBJEĐUJE!

Još važnije od cijene je osiguravanje kapaciteta. Kako u proizvodnji, tako i u logistici kapacitet je sljedeći veliki resurs budućnosti. Općenito možete pregovarati o kapacitetu mnogo lakše izravno s brodskim linijama nego sa špediterima. To se posebno odnosi na uvoz s Dalekog istoka jer 90 posto svih prevezenih kontejnera obrađuju dvije ili više brodskih linija na istom servisu. Ključno pitanje je: Kako se snose troškovi u slučaju pogrešnog ukrcavanja? Koje su vam mjere na raspolaganju kao kupcu?

7. UVIJEK MOŽETE PREVALITI CIJENE NA KRAJNJEG KUPCA

Zadnje sredstvo, posebno ako uvozite jeftinu robu je, u najgorem slučaju, uskladiti svoje cijene prema krajnjim kupcima. Velika je vjerojatnost da i vaš konkurent također neće imati drugu opciju. U tom se slučaju mora iskazati vaša prodaja i služba za korisnike koji moraju razgovarati o novonastaloj situaciji s krajnjim kupcem na empatičan i povjerljiv način i prilagoditi uvjete.