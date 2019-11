Registar stvarnih vlasnika - Prijave mogu ‘zapeti‘ već na popunjavanju obrazaca

Visoke kazne Za najteže prekršaje do 750.000 kuna

Za pravni subjekt koji ne raspolaže i/ili ne dostavi odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o stvarnom vlasniku/vlasnicima na način i u rokovima propisanim pravilnikom, propisana je novčana kazna do 350.000 kuna, a za odgovornu osobu u pravnom subjektu predviđena je novčana kazna u iznosu do 75.000 kuna. Za najteže oblike prekršaja može se izreći novčana kazna u visini dvostruko utvrđenog iznosa ostvarene koristi, a maksimalno do 750.000 kuna za pravni subjekt, odnosno za odgovornu osobu u pravnom subjektu do 100.000 kuna.