Kako digitalizirati tvrtku u SEDAM koraka

Digitalna transfirmacija ključna je za opstanak poslovanja u budućnosti. No, mnogi se pitaju kako to provesti u svomke poslovanju. Donosime SEDAM koraka do digitalne transformacije tvrtke i poslovanja.

1. KORAK - DIGITALIZACIJA PROIZVODA I USLUGA

Kad je riječ o digitalnoj transformaciji poduzeća kao jednoj od faza digitalizacije, ona je raščlanjena u sedam koraka. Prvi je korak digitalizacija proizvoda i usluga koja podrazumijeva da se osnovnom biznisu poduzeća, bilo da je riječ o proizvodu ili uslugama, dodijeli status pametnog i povezanog. To znači da su proizvod ili usluga povezani na internet i da su im dodani pametni senzori koji omogućuju prikupljanje važnih podataka iz okružja.

2. KORAK - VERTIKALNA I HORIZONTALNA INTEGRACIJA

Drugi su korak vertikalna i horizontalna integracija kojima se svi procesi poduzeća povezuju na digitalan način i svi se događaji u poduzeću mogu pratiti u realnom vremenu.

3. KORAK - STJECANJE DIGITALNIH ZNANJA I VJEŠTINA ZAPOSLENIKA

Treći je korak stjecanje digitalnih znanja i vještina zaposlenika, jedan od najvažnijih, ističe Štefanić, jer bez znanja i digitalne pismenosti zaposlenika nema uspješne digitalizacije

4. KORAK - OPTIMALNO ISKORIŠTAVANJE RESURSA

Četvrti korak odnosi se na optimalno iskorištavanje resursa, što minimalizira troškove proizvodnje i poslovanja,

5. KORAK - ROBOTIZACIJA I AUTOMATIZACIJA PROCESA

Peti se korak odnosi na robotizaciju i automatizaciju procesa koja zamjenjuje rad čovjeka u teškim proizvodnim uvjetima. Zahvaljujući robotima, tvornica može raditi 24 sata dnevno, 365 dana u godini i u nepovoljnim uvjetima za čovjeka.

6. KORAK - UVOĐENJE STANDARDIZACIJE I PRAVNE REGULATIVE

Šesti korak digitalne transformacije odnosi se na uvođenje standardizacije i pravne regulative, pri čemu se određuju procedure i nositelji procesa.

7. KORAK - KIBERNETIČKA SIGURNOST

Sedmi korak temelji se na jačanju kibernetičke sigurnosti kojom poduzeće zaštićuje podatke, ideje i inovacije od zloporaba konkurencije ili upada hakera.