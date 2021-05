Školica komuniciranja Melite Pavlek: Do koje mjere u poslovnom razgovoru otkrivati detalje iz svog života

Small talk je sjajna stvar. Na početku komunikacije razbija tremu, uspostavlja vezu između sugovornika i može poslužiti za stvaranje osnova za dublju komunikaciju. Iako se čini bezazleno čak i tada dobro je razmisliti koje stvari možda ne bi trebalo spominjati. Postoje stvari koje je uvijek bolje prešutjeti. Zato provjerite ne idete li previše u osobnu sferu spominjući sve zadaće koje vaš osmogodišnjak ispisuje ili bolesti koje vam ima partner.

Svi smo sreli ljude koji su u prvom ili drugom susretu ispričali detalje iz svojeg života koje nismo željeli znati. Nemojte biti jedan od njih. Jer ono što ljudi ne znaju o vama ne mogu iskoristiti protiv vas. Zato je u ovom slučaju MANJE zapravo VIŠE.

Evo samo nekoliko stvari koje bi trebale u poslovnim odnosima ostati samo vaše bez obzira koliko ih željeli podijeliti sa svima:

VAŠ INTIMNI STATUS – Možda možete reći da ste u braku ako se stvori takva prilika, ali pričati o partneru, otkrivati detalje iz vašeg intimnog života nikako nije pametno niti poželjno. Slušajte što vam govori sugovornik i nemojte otkrivati više od toga. Dapače, sigurna sam da ćete i sami osjetiti kada netko pričom iz svojeg privatnog života želi dodatnu pažnju, suosjećanje ili empatiju. Tome nije mjesto u poslovnoj komunikaciji.

VAŠE DOBRE GESTE – Bez obzira što donirate za klince koji se bore s karcinomom ili žrtve obiteljskog nasilja ne morate to na sav glas pričati okolo. Biti dobar i pomagati veseli prvo one koji to čine bez obzira na PR koji bi pritom mogli dobiti. Druga je stvar ako želite nekog potaknuti da se priključi dobrom cilju, ali to ne znači da odmah morate izvaditi ček koji ste vi uplatili i do detalja ispričati cifre koje uplaćujete. Time samo želite reći – JA SAM BOLJI ČOVJEK. A ako imate potrebu za takvom dramom, onda iza dobrotvornih namjera stoje i one nealtruistične.

VAŠ ZDRAVSTVENI KARTON – Boli vas koljeno? Imali ste na treningu nezgodu i istegnuli rame? Sve to je moguće, ali nije nešto što bi nužno interesiralo vaše poslovne partnere i okruženje. Na kraju krajeva istegnuće i bolno kretanje će se vidjeti pa ako to nekoga intersira, sigurno će vas pitati sam. Pričati o svim bolestima koje imate vi ili vaši prijatelji i rodbina nije samo neprihvatljivo već je i neugodno za sugovornika. Postoje izuzeci, ali oni se odnose na komuniciranje s poznanicima i prijateljima. Kolege s posla ili vaše šire okružje ne mora znati vaš zdravstveni karton napamet. Pogotovo kada to ne utječe na vašu efikasnost. U redu je ponekad imati potrebu da ostali budu empatični prema nama, ali izvoditi drame u tri čina zbog toga što imate konjuktivitis sigurno nije zgodno.

Ne moraju svi znati sve. U komunikaciji šutnja može biti zlato, a biranje pravih tema platina. Pa odlučite čime želite trgovati.