Školica komuniciranja Melite Pavlek: Kako motivirati sebe i druge

Karantena, izmijenjeno stanje svijesti i komunikacije natjerali su nas da propitujemo stvari koje nikada nismo propitivali i tražimo odgovore na pitanja koja nam nisu do danas bila bitna. U želji da ostanemo svoji, autentični i motivirani za sve što nam je na putu, dobro je podsjetiti se osnovnih pravila motivacijskih govora koja će koristiti svima.

Bez obzira morate li motivirati vašu kćer studenticu na dodatni angažman glede ispita, sebe na vježbanje ili tim s kojim surađujete na novi projekt, stvar je uvijek jednostavna i kreće od tri osnovna principa koje možete koristiti, a to su;

1. BUDI MOTIVIRAN

Želite li drugima prenijeti svoj entuzijazam i emocije, vi prvo morate biti u takvom stanju. Cilj svakog motivacijskog govora, bez obzira gdje nastupali, je isti. Utjecati na publiku koja želi prije svega osjećati želju da se mijenja, poboljšava i razmišlja. Da bi to mogli mi moramo biti jednako motivirani. Zato se prije toga dovedite u motivirano stanje. Možete koristiti nekoliko standardnih tehnika. Prva koju koristim je slušanje audio motivacijskih govora meni dragih govornika. To brzo dovodi u dobro, pozitivno stanje i daje odličan temelj za naš govor. Često vas ti govornici inspiriraju i sadržajno pa možete učiniti nešto novo i emotivno se pripremiti za ono što vam slijedi. Drugi način je prisjećanje sebe kada jeste maksimalno motivirani. Zamislite se u tom stanju i što je još važnije, osjetite to u tijelu. Pustite da vas emocija obuzme i tek onda krenite u motiviranje drugih.

2. PRATI

Ne možete napraviti utjecaj ako se s grupom ili ljudima niste povezali. Prvo izgradite osjećaj povezanosti, promatrajte i pratite osobu ili tim koji je ispred vas. Za početak je dovoljno da prilagodite svoje ponašanje ponašanju sugovornika. Prilagodite ton glasa, brzinu govora, gestikulaciju. Na početku prvo u miru pogledajte publiku i ljude. Istaknite ono što je jednako zajedničkoj grupi i vama, potaknite ih da se sjete neke pozitivne zajedničke epizode ili iskustva. Krenite s pitanjima na koja će publika imati samo jedan izbor, a to je da odgovori s DA. Koristite ovu tehniku i kada imate samo jednog sugovornika. Nema motivacije bez praćenja okoline i povezivanja. Ako to ne možete, odgodite razgovor do trenutka u kojem ćete biti spremniji na to.

3. DINAMIZIRAJ

Da bi vas ljudi slušali, čuli i zaista počeli poduzimati promjene, morate im ispričati priču. Motivirajte ih zgodnom anegdotom, iskustvenim događajem. Uvucite ih sadržajno, vizualno i emotivno u vašu stvarnost. Da biste to mogli naučite i neke trikove od dobrih glumaca. Za početak prvo u tekstu ili izlaganju izdvojite riječi koje su ključne i koje ćete naglasiti, a onda uvježbajte prezentaciju toga. To vježbajte u vašim privatnim motivacijskim vježbicama, a onda testirajte u timovima. Vidjet ćete koliko drugačije ljudi reagiraju na takav pristup.

Motiviranjem drugih, motiviramo dodatno i sebe. Istražujemo vlastite granice, nadilazimo ograničenja. Neka vam učenje bude veselje i igra. Tako ćete najjednostavnije i druge 'ZARAZITI' DOBRIM OSJEĆAJEM.