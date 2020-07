Školica komuniciranja Melite Pavlek: Kako prepoznati da osoba govori neistine

Zašto nam je uopće istina toliko važna? Vjerojatno zato što želimo vjerovati da se sve može mjeriti, vagati, etiketirati. A nije uvijek tako. Istina nam je važna više zbog nas nego zbog drugih ljudi. Jer, iskreno, tko od vas nije imao prilike družiti se s lažljivcima koji su svojim konstrukcijama uvijek na kraju više naštetili sebi nego drugima. Ipak ako barem načelno istražite konstruira li osoba ispred vas ili se prisjeća neke informacije dovoljno je da joj promatrate pokrete očiju. Barem za početak!

Sjetite se da, ako se radi o dešnjaku, osoba će (gledano iz vaše pozicije u lice osobe) pomicati oči gore i desno ako se prisjeća neke vizualne informacije. To znači da će pokušati iz VIZUALNE ladice izvući informaciju i izreći je. No, ako neku informaciju nema spremljenu u ladice, oči će se kretati lijevo i gore (iz vaše pozicije promatrača). To još uvijek ne znači da laže već da konstruira mentalnu sliku.

Stvari nisu toliko jednostavne. Pokreti očiju jednostavno pokazuju naše preferencije vezane uz određenu vrstu razmišljanja, ali mogu biti i pokazatelj NE GOVORENJA ISTINE. Želite li se zaista igrati uključite u svoje istraživanje i druge opcije osim pokreta očiju. Načelno će u KONSTRUIRANJU NOVE ISTINE osobe promijeniti ponašanje i, ako se koncentrirate, moći ćete primijetiti promjenu ritma disanja, položaja tijela ili znojenja. Isto tako će osoba u pojašnjavanju dodavati jako puno informacija želeći potkrijepiti svoju neistinu.

Najjednostavnija metoda za otkrivanje sitnih laži je poligrafski sustav pa možete probati. Postavite osobi nekoliko pitanja na koja znate odgovor i pratite govori li istinu. Zapamtite kako izgleda kad govori istinu i onda tek postavite TRIK pitanje. Ako zapazite promjenu – nešto ipak nije u redu. Naravno da postoje osobe koje su notorni lažljivci i koji gotovo toliko vjeruju svojoj neistini da je tako i djeluju. Za njih nema nikakvih posebnih trikova osim da ih ostavite da se upletu i uhvate u svoju mrežu. Ipak, zgodno je pratiti oči jer vam mogu otkriti puno više od onoga što mislite da znate o drugoj osobi. Pokušajte i zabavljajte se... Vrijedi istraživanja.