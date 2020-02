Školica komuniciranja Melite Pavlek: Prava i kriva…. Pitanja?

Kakvo pitanje – takav odgovor. Ovo je sigurno jedna od teza koja vrijede već tisuću godina, a još uvijek se premalo pitamo kakva PITANJA postavljamo sebi i drugima.

Bez obzira postavljate li pitanja budućem klijentu, partneru u timu ili sami sebi jedno je sigurno - kada postavljate prava pitanja možete računati da ćete dobiti prave odgovore, odnosno one koji će vam omogućiti da se situacija riješi, razvije ili završi.

Ako to ne radite, vrtjet ćete se u krugu izgubljene energije i vremena bez nekog znatnog pomaka. Zato je dobro znati da pitanja možete uvijek koristiti kako bi dobro analizirali situaciju i razumjeli sve njezine okvire.

Pretpostavimo da vam je cilj razriješiti konflikt u internoj komunikaciji. Pitanja koja ćete postavljati moraju doći do same srži problema kako bi se moglo oblikovati rješenje. Nikada ne žalite vrijeme koje ćete potrošiti da bi u potpunosti razumjeli što leži u osnovi loše komunikacije. Ispitajte sve što vam padne na pamet, od toga što ljudi misle do toga kako oni vide neko buduće rješenje.

Davno smo zaboravili biti djeca. Na našu veliku žalost. A dobro se prisjetiti koliko pitanja klinci imaju! Sjetite se kako ste kao roditelj ili poznanik znali zaželjeti da samo malo utihnu kako vas ne bi bombardirali pitanjima 'Zašto? Kako? Čemu? Gdje? Kada?'. Dozvolite si da budete slični kada se trudite razriješiti nešto i postavljajte pitanja dok sasvim ne uspijete rasvijetliti situaciju.

Druga stvar na koju trebate obratiti pažnju je kako postavljate pitanja. Ljudima koji su vizualni tipovi postavite i takva pitanja koja će moći vizualizirati. Njih ne možete pitati kako nešto zvuči. Odnosno možete, ali nećete dobiti isti odgovor kao i kada ih pitate kako nešto izgleda. Oni koji su više okrenuti osjećajima i svojem unutarnjem svijetu prije će odgovoriti na pitanje kako oni doživaljvaju rješenje nego kako im rješenja izgleda. Pratite sugovornike i budite uporni u analitici.

Dokazano je da se prava strana priča pojavljuje tek onda kada vam se čini da ste u potpunosti iscrpili sve odgovore. Neke istine zakopamo toliko duboko (bez ili s razlogom) da treba neko vrijeme kako bi ih iznjeli na vidjelo. A to je onda pravi put i za razrješenje.

I da - budite spremni isto učiniti i sami sa sobom. Zapravo budite sretni jer sa sobom uvijek možete vježbati ovu tehniku. Počnite već danas.

Postavite sebi pitanja o tome što želite u određenom segmentu – posla, obitelji, intimnih veza i budite uporni u intelektualnom izazovu. To je odlična vježba za malo mentalno proljetno čišćenje. Uz konkretna pitanja umjesto metle!