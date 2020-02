Školica komuniciranja Melite Pavlek: Recept za kreativnost

Svaki dan se susrećemo s novim izazovima, preprekama i problemima. I svaki dan jurimo pored i oko njih vjerujući da smo dobro prošli ako nas nešto ne obori s nogu. Ipak svaki dan propuštamo priliku da umjesto jurnjave, zastanemo i razmislimo jesmo li mogli drugačije. Zato nije čudno da je u većini organizacija, ali i u privatnom okruženju, 'brainstorming' tako dobro prihvaćen. Oluja ideja i misli može zaista pomoći da svoju situaciju vidite sasvim drugim očima.

Zapravo, kada se sami vrtimo u krug i komuniciramo sa sobom kako je nešto nemoguće, nepredvidivo i loše, samo pojačavamo dojam. Mislima kojima smo stvorili prepreku ne možemo je i ukloniti. To do sada barem nikome nije uspjelo. Zato je dobro dozvoliti si kreativnije rješavanje problema nego što se to inače 'AD HOC' čini. Da bi taj proces bio još jasniji i efikasniji postoje četiri koraka koja mogu pomoći i uštediti vam puno vremena.

RAZJASNI – Ovo je doslovno najbitniji korak u rješavanju. Dobro osvijetlite problem sa svih strana, prikupite informacije, pogledajte sve njegove strane. Vidjet ćete da u puno slučajeva ono što na prvu izgleda kao problem riješimo već u analiziranju. Druga mogućnost je da kada problem pogledamo izbliza uočimo da je nužno da zagrebemo na još nekoliko strana. Dobra priprema je pola posla, a ovaj korak je potvrda tome. ISTRAŽI – Otvorenim pitanjima, mentalnim mapama, brainstormingom istražite sve mogućnosti rješenja. Ne odbacujte niti jedno, koliko god glupo zvučalo, dok ga niste istražili. Nemojte stati na par potencijalnih rješenja. Nastavite kopati, tražiti, oblikovati dok ne dođete do najmanje pet zaista mogućih izlaza. Dokazano je da prave stvari svoj oblik dobivaju tek nakon što smo istražili utabane staze. RAZVIJAJ – Svako rješenje nosi u sebi potencijal novog smjera razvoja. Svako nam ostavlja na volju da ga pretvorimo u kreativni proces koji će nam donijeti još dobrobita. Prilagodite mogućnosti s vlastitim dugoročnim ciljevima i tek onda donesite odluku što je za vas najbolje. Bez obzira da li se radi o profesionalnoj ili osobnoj sferi života. IMPLEMENTIRAJ – Ako ste zaista došli do rješenja koje u potpunosti rezonira s vama i vašim ciljevima i planovima krenite u implementaciju. Ono što se zaboravlja je da u to morate na vrijeme i veoma jasno uključiti i druge ako se i njih to dotiče. Na primjer, ako želite više slobodnog vremena morat ćete rasporediti posao drugačije, a to moraju znati i vaši kolege. Ako pak želite unijeti neku osobnu promjenu onda to moraju znati vaši najbliži jer će se to odraziti na sve odnose. Na kraju krajeva objavom svojeg izbora i spremnosti za promjenu i sebi dajete u zadatak da kreativno rješenje provedete do kraja.

A često je to najozbiljnija obaveza koju se ne bi usudili prekršiti!