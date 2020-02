Školica komuniciranja Melite Pavlek: Sidrom do promjene stanja

Kada bi bili svjesni kolika je važnost komuniciranja ljudi samih sa sobom ziher bi to ugradili u obavezni školski kurikulum. Ovako to učiš putem, često sistemom pokušaja i pogreške pa pametno s četiri banke zaključiš da bi puno bolje prošao u životu da si sa sobom razgovarao i ponašao se kao što to činiš s najboljim prijateljima.

Sreća je što doslovno nikada nije kasno, a male promjene u našem unutarnjem dijalogu vode do gotovo kvantnih pomaka u našoj svakodnevici. Jeste li ikada razmišljali što je sve naše pozitivno sidro? U ovom slučaju mislim na slike, riječi, mirise, okuse koji iz nas izvlače ono najbolje. To je ta jedna pjesma koja nas bodri iz slušalica da idemo preko svih svojih granica. To je taj miris parfema koji stavimo kada želimo biti neustrašive i svoje. To je ta jedna jedina afirmacija koju koristite prije ulaska na neke ozbiljne sastanke.

Moć naših sidara je neoprocjenjiva. Moderna znanost potvrđuje da možemo sami sebe staviti u pozitivno i motivirano stanje samo korištenjem ovih malih rituala i pomagača. Pa zašto to ne iskoristiti? Da bi ih koristili najjednostavnije je postati svjestan u kojim trenutcima nam takva pomoć treba. Obično se radi o situacijama u kojima zbog sebe i zbog drugih želimo biti najbolji. Ne najbolji od svih već najbolja verzija nas samih. Dobro je znati i što nas može instantno staviti u takvo stanje i zato možete koristiti tri jednostavne i prokušane stvari:

Uzori – Slike ljudi ili rečenica koje nas inspiriraju mogu biti moćan alat ako ga često koristimo. To mogu doslovno biti vođe, veliki glazbenici, rođaci i preci koji su nam važni sve do izmišljenih junaka iz filmova ili crtića. Podsjetnik na to da je sve moguće već pozitivno utječe na naše razmišljanje, a kada ga koristimo kao sidro još je moćnije. Kretanje – Želite li promijeniti svoje stanje iz nepoželjnog u poželjno recite sami sebi - idemo se kretati! Nevjerojatno je koliko smo podcijenili moć naše fiziologije. Ispravite tijelo, koristite poziciju super heroja i promijenite disanje. Biti ćete iznenađeni koliko brzo će se stanje početi mijenjati. Jer naime, kada smo bez energije, nemotivirani i tužni imamo osjećaj da smo manji od makova zrna. Kada to počnemo mijenjati i mozak dobiva drugačije informacije s 'periferije'. I prilagođava se tome. Iskoristite tu sjajnu spregu. Prošlost – Za brzi prelazak u bolje stanje vratite se doslovno u trenutak kada ste bili neustrašivi, svoji i cjeloviti u prošlosti. Doslovno se preselite u taj trenutak. I iako on neće postojati u stvarnosti, osjećaji će biti stvarni. Na primjer – ne možete maknuti osmjeh s lica kada se sjetite svojeg prvog velikog poslovnog uspjeha ili svoje prve zaljubljenosti. Iskoristite emociju da se izbacite iz monotonije. Uvijek možemo prenijeti dio dobrog iz prošlosti u našu sadašnjost.

Sjetite se toga kada se poželite osjećati svoji i pozitivni. Što češće budete koristili sidra, usidrit ćete se u dobrom, pozitivnom i svjetlom razmišljanju. Sami sa sobom. A ako ste sami sa sobom dobro, dobro ćete biti i s drugima. Izazivam vas da probate.