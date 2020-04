Vali Marszalek: Kako radom na sebi pomoći svojoj kompaniji

Tektonske promjene u svijetu rada uvele su 'novo normalno', a sve zbog Onoga čije ime nam je dozlogrdilo izgovarati. Lider se ubacio u potragu za odgovorima kako svrsishodno iskoristiti vrijeme izolacije i raditi na sebi i svojim poslovnim kompetencijama. Za pomoć smo zamolili i Vali Marszalek, izvršnu direktoricu Global Compact Hrvatska i savjetnicu za održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje u HUP-u. Rokovi za odgovor bili su skučeni, kao što i obično jesu, a kriza je tek bila u opasnom naviranju i Hrvatska udruga poslodavaca zatrpana novinarskim i svakakvim drugim upitima. Ipak, u zadanom roku u inbox je sletio odgovor. Iscrpan, sveobuhvatan i napisan sa srcem. Takav odgovor nije u redu sačuvati za sebe, stoga ga dijelimo s vama.

- Dok se način kako radimo mijenja, svrha zašto radimo to što radimo i što nastojimo postići svojim radom uglavnom su ostati isti. Želimo biti dio nečeg većeg, nečeg posebnog, nečega što pomaže da ovaj svijet učinimo boljim mjestom za život. Promjena započinje od pojedinaca. Ljudi trebaju prepoznati vlastitu moć i pokrenuti se, ulagati u sebe i svoj osobni razvoj kako bi kasnije kroz djelovanje s drugima pokrenuli promjene i u svojim organizacijama. Jer, kad ljudi postanu osnaženi, to se zauzvrat odrazi na same organizacije, pretvarajući timove u angažiranije i učinkovitije što u konačnici doprinosi poslovnom uspjehu cijele organizacije - piše Marszalek.

Rad od kuće Dok je nekim tvrtkama rad od kuće bio poslovni prioritet i način rada i prije ove situacije, tisućama tvrtki ovo je nova nepoznata situacija u kojoj se pokušavaju snaći i ostati operativni u novom virtualnom svijetu. Velika je to odgovornost za poslodavce koji, kako bi zaštitili zaposlenike i lokalnu zajednicu, prilagođavaju svoje poslovanje i svoje HR politike pogotovo prema zaposlenicima koji su posebno izloženi riziku. Rad od kuće način je na koji poslodavci, naravno gdje je to moguće, nastoje sačuvati svoju radnu snagu sigurnom i produktivnom. Za mnoge je to potpuna novina i veliki izazov. U Europskoj uniji svaki 19. zaposlenik radi od kuće, dok u Hrvatskoj tek svaki 71.​

Naravno, treba definirati što želimo postići, u kojem se pravcu razvijati, i, što je posebno bitno za one koji su zaposleni, što će sutra koristiti tvrtkama u kojima radimo. Marszalek predlaže edukacije o alatima za istraživanje tržišta, o upravljanju projektima, digitalnom marketingu te o inovativnim tehnikama za jačanje usluga prema kupcima i potrošačima. Sve su popularnije, kaže, i edukacije za HR menadžere, od razumijevanja organizacije i sve veće uloge ljudskih resursa, do implementiranja konkretnih programa kao što su mentorstvo ili program učenja i razvoja (L&D).

- Za one koji su nezaposleni ili su usred ove epidemije ostali bez posla, a znajući da sad nije najpovoljniji trenutak za traženje ili pokretanje novog posla, točnije u mnogim slučajevima to je gotovo nemoguće, ovo vrijeme cijelodnevnog i svakodnevnog boravka u izolaciji mogu iskoristiti za jačanje vještina za buduće izazove, na primjer kroz tečajeve iz menadžmenta ili leadershipa, ili učenjem novih vještina, kao što su animacija, grafički dizajn, fotografija, video produkcija, programski jezici i slično.

I tvrtke će se morati promijeniti

U ovom izazovnom novom svijetu, koje se suočava s možda najvećom krizom našeg doba, tehnologija i umjetna inteligencija revolucionirarno mijenjaju radno mjesto kao i mnoge tradicionalne uloge.

- U vremenu koje nam tek predstoji, kad ćemo nastojati sanirati štete koje nam je ova epidemija prouzročila, bit će nam potrebne vrlo specifične vještine kao što su komunikacija, suradnja, inovativnost i svrhovit angažman. Iako sve takve promjene kreću od pojedinaca, tvrtke će se također morati promijeniti, ako već prije nisu, kako bi preživjele. One koje se ne uspiju prilagoditi, neće se moći dugoročno održati i ostati konkurentne - tvrdi direktorica Global Compact Hrvatska, UN-ove inicijative za održivi razvoj.

Drugim riječima vremena kao što su ova zazivaju iznimne lidere. Evo i kakvi oni moraju biti da bi prodrli do ljudi virtualnim kanalima.

- Možda najvažnija vještina učinkovitog lidera je mogućnost artikuliranja svrhe, vizije i strategije. Isplivat će oni koji će biti u mogućnosti voditi ljude u novoj digitalnoj ekonomiji u kojoj nije presudno da ste prisutni u istoj prostoriji, već posjedujete li sposobnost privlačenja i okupljanja ljudi iz različitih kultura, i s različitih mjesta, oko istog cilja. Pritom na važnosti dobivaju osobine kao što su autentičnost, transparentnost, povjerenje, nadahnuće, sposobnost povezivanja i ulaganja u druge, analitička sposobnost, radoznalost i na kraju, a opet prije svega, hrabrost. Pravi lider, pokretač promjena, mora biti sposoban pokazati hrabrost koja je potrebna za utemeljenje uvjerenja. Mora biti spreman zauzeti se i donijeti odluku koja možda neće biti popularna. Pravi lider komunicira autentično, transparentno i hrabro o onome u što vjeruje, što radi i za što je spreman boriti se. Sada više nego ikad, i u vremenu koje tek dolazi, bit će nam potrebni uspješni poslovni lideri, oni s vizijom i hrabrosti, koji će svojim primjerom voditi druge, i svojim djelovanjem doprinijeti oporavku i jačanju hrvatskog gospodarstva i društva.

Natječaj SDG Pioneers U što uspješnijem prevladavanju ove krize, bit će nam potrebni kreativni i inovativni umovi, s novim idejama, rješenjima za ubrzanje oporavka i napretka hrvatskog gospodarstva. Hrvatska je udruga poslodavaca, kao nositelj UN Global Compacta, inicijative Ujedinjenih naroda za održivi razvoj i korporativnu održivost, otvorila prijave za natječaj SDG Pioneers, za uspješne poslovne lidere i liderice – pokretače promjena – koji svojim radom pozitivno utječu na zajednicu, društvo ili okoliš i ujedno doprinose poboljšanju i održivosti tvrtke u kojoj rade. Uslijed izbijanja koronavirusne epidemije, prijave su otvorene do daljnjega u nadi da će naći i odati priznanje istinskim pokretačima promjena u Hrvatskoj.

Očuvanje mentalnog zdravlja

Boravak u zatvorenom i stresovi koje izazivaju bolest i druge nemile situacije poput potresa čine svoje i tome treba ozbiljno pristupiti.

- Prvo i najvažnije je ne zanemariti veliki utjecaj koji ova situacija ima na naše mentalno zdravlje. Nesumnjivo svi trenutno proživljavamo vrlo teško razdoblje. COVID-19 kriza na globalnoj je razini pogodila svijet te je službeno proglašena pandemijom i svakodnevno nam pokazuje širinu svog globalnog i kolektivnog utjecaja. Uz to, mnoge je Zagrepčane nedavni potres snažno pogodio s ozbiljnim, kod nekih i egzistencijalnim, posljedicama. Takva situacija u ljudima budi niz emocija, kao što su anksioznost, stres, neizvjesnost, frustraciju i strah, što je razumljivo i gotovo neizbježno. Sveprisutne vijesti o podacima novooboljelih i restrikcijskim mjerama koje se uvode mogu biti paralizirajuće. Dodatno, zbog COVID-19 zaposlenici su morali potpuno promijeniti svoje radno okruženje, što je promjena sama po sebi teška za većinu ljudi, a dodatno se pojačava usred globalne krize. Ako smo u stalnom stresnom stanju, to će se negativno odraziti na našu produktivnost. Ključ je u pronalaženju ravnoteže - napisala je Marszalek.

Vještine za uspješnost Prije svega to su meke vještine (soft skills) koje pokazuju kako radimo s drugima i donose nove ideje za stol, točnije kreativnost, suradnja, sposobnost učinkovitog komuniciranja, prilagodljivost i emocionalna inteligencija. Tvrtke sve više gravitiraju upravo talentima s jakim međuljudskim vještinama. Dok se meke vještine odnose na to kako radimo zajedno, postoje i hard vještine, odnosno one koje mijenjaju ono na čemu radimo. Mnoge od ovih vještina su nove, tek se razvijaju i nastavit će se sve brže razvijati. Sve traženije hard vještine tako su blockchain, cloud computing, umjetna inteligencija, analiza poslovanja, znanstveno-računalne vještine, prodajne vještine, marketinške vještine i posebno video produkcija.

Dodajući da je jako važno u ovakvim kriznim situacijama ostati povezan kako s našim najbližnjima, tako i s kolegama, što također može predstavljati izazov. S jedne smo strane očekivano usredotočeni na obitelj i njihovu sigurnost i zdravlje. S druge strane, moramo naći način kako ostati usredotočeni i na posao, što je pogotovo izazovno kada radimo od kuće. Tehnologija nam tu može puno pomoći, pružajući nam jedinstvene mogućnosti za ostanak u vezi i daljnju podršku kolegama i poslodavcima. Naime, srž radnog prostora je zajednica, ljudi koji se okupljaju, zbog čega je važno ostati povezan s kolegama. Teško je zamijeniti tu 'živu' interakciju i zadržati jednaku vezu u virtualnom svijetu, U tome nam mogu pomoći Microsoft riješenja, kao što su SharePoint, Teams ili Groups.

- Čak i za one koji uspješno posluju putem interneta i telefona, ova epidemiološka situacija može značiti da su poslovni prioriteti trenutno usredotočeni na čisto preživljavanje što znači da možda i nemaju mnogo posla. Takva je situacija idealna da preispitate što ćete raditi nakon što sve ovo prođe, da razmislite što volite raditi i usmjerite svoju edukaciju i svoje usavršavanje u tom smjeru. U 60 dana možete naučiti programirati, raditi digitalni marketing, naučiti strani jezik. Na ovu krizu možete gledati kao na novu startnu poziciju. Potrebno je sada fokusirati se, djelovati i iskoristi vrijeme provedeno u izolaciji najbolje što možete. Digitalno, online učenje nudi inovativne, interaktivne obrazovne sadržaje svima koji žele nastaviti učiti i ulagati u sebe, u svoj osobni razvoj tijekom ovog zahtjevnog vremena, što će potencijalno kasnije biti i dodatna vrijednost za tvrtku u kojoj radite. Stoga jačanje kompetencija u izolaciji usmjerite na učenje vještina koje će vam koristiti i kasnije u poslovanju - zaključuje Marszalek.