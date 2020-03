Vedran Antoljak: Devet točaka za preživljavanje malih i srednjih tvrtki

Što poduzeti i kojim redom

1. Osnovati tvrtkin krizni stožer Ovo je potrebno kako bi se točno znalo tko donosi mjere za poslovanje tvrtke u vrijeme krize. Preporuča se da krizni stožer tvrtke bude troje ljudi koji će uime tvrtke pratiti i prikupljati informacije te donositi mjere iz dana u dan u skladu s preporukama Kriznog stožera civilne zaštite.

2. Izraditi interni krizni plan Izrada kriznog plana tvrtke za vrijeme krize iznimno je važna jer taj plan pruža smjernice i upute zaposlenicima kako da se ponašaju za vrijeme krize. Krizni plan trebao bi imati dva dijela. Prvi je onaj koji se tiče mjera koje osiguravaju poslovanje tvrtke u doba krize, a drugi dio plana vezan je uz mjere očuvanja likvidnost tvrtke u doba krize. U smislu osiguravanja poslovanja, tjedan dana nakon njezina početka skoro sve tvrtke koje su u mogućnosti organizirati posao od kuće poslale su svoje zaposlenike na rad od kuće. One koje to nisu u mogućnosti, poput maloprodaje, primjenjuju princip ‘14 za 14‘, pri čemu su podijelile sve zaposlenike u dvije grupe. Prva grupa radi 14 dana, dok druga radi od kuće. Potom se poslovni prostori dezinficiraju i nastupa druga grupa, a prva ide na rad od kuće. Na taj su način omogućili zaštitu da eventualno zaraženi zaposlenici mogu biti identificirani tijekom 14 dana inkubacije kako se ne bi dogodila situacija da se cijeli ured zarazi odjednom i tako paralizira poslovanje. Detaljan raspored online sastanaka preporuča se kao dio tog plana, kao i niz drugih promjena u svakodnevnom poslovanju uzrokovanih krizom zbog koronavirusa. Što se tiče likvidnosti tvrtke, potrebno je razviti plan štednje s jasnim i razumljivim okidačima pojedinih internih mjera. Pritom se snažno preporuča da prioritet tvrtke bude očuvanje radnih mjesta. Ne planirajte predaleko i sjetite se da se stvari često mijenjaju. Napravite plan za idućih nekoliko tjedana, a zatim za sljedeći mjesec.

3. Komunicirati sa zaposlenicima Kontinuirano i pravodobno obavještavati zaposlenike na minimalno dnevnoj bazi o razvoju situacije te novim internim mjerama tvrtke u borbi protiv koronavirusa. Budite jasni i razumljivo komunicirajte sa svojim zaposlenicima u vezi s posebnim pravilima unutar poslovnog i sigurnosnog protokola u vezi s virusom. Obvezno slijedite smjernice Kriznog stožera civilne zaštite u vezi sa socijalnim distanciranjem, čistim radnim područjima, okolišem i dobrom higijenom.

4. Prioritizirati plaćanje dobavljačima Najveća je briga za većinu poduzetnika i menadžera, barem u početku, kako će tvrtke platiti račune ovaj, sljedeći tjedan i koliko će to trajati. Ovdje se preporuča fokus na fiksne troškove koji se ne mogu smanjiti te smanjivanje svih varijabilnih troškova koji izravno ne oštećuju trenutačno poslovanje. Pritom je potrebno analizirati smanjenje nepotrebnih troškova koji ne stvaraju prihod ili ne osiguravaju ključne poslovne funkcije. Za tu svrhu možete izraditi tri dvanaestomjesečna scenarija likvidnosti tvrtke – optimalan, 30% smanjena likvidnost i 50% smanjena likvidnost – svaki scenarij s jasnim, jednostavnim i razumljivim mjerama koje treba predstaviti zaposlenicima.

5. Razmotriti neplaćanje poreza i davanja Uz već predstavljene mjere potpore za gospodarstvo u obliku odgode plaćanja poreza na dobit, dohodak i davanja na plaću u sljedeća tri mjeseca važno je imati na umu da je prioritet poduzetnika preživjeti ovu krizu. Stoga neki od vas, a posebno državne institucije, neće biti zadovoljni ovom preporukom. Ipak, ne zaboravite da kriza može uništiti vaše poslovanje, a time oštetiti vaše zaposlenike i njihove obitelji. Na početku krize pokušajte odgoditi ili ne platiti poreze koje inače plaćate s ciljem osiguravanja sredstava za plaće zaposlenika kao prioriteta. To će vam osigurati dodatnu likvidnost u poslovanju i time produljiti financijsku snagu poslovanja. Ako se pak kriza produlji, zapamtite da je vaš prioritet u krizi preživljavanje poslovanja, a to je zaštita radnih mjesta.

6. Iskoristiti Vladine mjere Vlada je prije nekoliko dana usvojila paket od 63 mjere za pomoć poduzetnicima u teškoćama uzrokovanim krizom zbog koronavirusa. Te mjere još nisu u implementaciji, ali će biti sljedećih dana. Preporučamo detaljno proučiti te mjere i pogledati sve financijske implikacije koje iz njih možete iskoristiti. Budući da je Vlada najavila još niz mjera pomoći, važno je svakodnevno pratiti objavu novih mjera te praksu u implementaciji postojećih. U svakom slučaju ne želite da zbog nekog pečata ili papira koji nedostaje ili zanemarivanja nekih detalja kod prijave za ove mjere ne dođete do toliko važnih sredstava pomoći vašoj tvrtki.

7. Zaštititi radna mjesta Rezanje troškova smanjenjem plaća preporuča se nakon što su sve druge mjere štednje iskorištene. Ne samo zato što je humano, kolegijalno i solidarno, već zato što ste vrlo vjerojatno utrošili mnogo vremena za identifikaciju i odabir najtalentiranijih osoba, u vrijeme najvećeg nedostatka talenata. U vrijeme krize važno je da poslodavci i menadžeri ne dižu paniku i pokažu svoje liderske sposobnosti te racionalno i razborito donose odluke. Ali prije svega je važno zaposlenicima reći da je poduzetniku ili menadžeru glavna zadaća zadržavanje radnih mjesta. Na kraju, ljudi čine svaki posao uspješnim, pa je imperativ činiti sve moguće da ključni zaposlenici osjećaju sigurnost radnog mjesta. No preporuča se zaustavljanje svakoga novog zapošljavanja. Napravite procjenu o tome tko je u tvrtki vrijedan i kako će se vaše poslovanje razlikovati ako ta osoba sljedeći tjedan ne radi za vas.

8. Fokusirati se na odnos s kupcima Obvezno komunicirajte jasno i dosljedno sa svojim kupcima. Ako ste otvoreni za poslovanje, obavijestite ih o tome. Ako svi zaposlenici rade od kuće, važno je to reći klijentu. Ako klijenti traže odgodu projekta ili plaćanja, razmislite o tome i preporuka je da odobrite njihove molbe, jer i oni proživljavaju iste negativne učinke kao i svi. U kriznim trenucima važno je pokazati razumijevanje pa čak i oprostiti neka plaćanja, jer će nam to stvoriti najlojalnijega klijenta koji će to vratiti u budućnosti. Razmislite kako klijentima osigurati alternativne kanale nabave vaših usluga ili proizvoda.

9. Digitalizirati poslovanje Vjerujemo da će ova kriza ukazati poduzetnicima i menadžerima koliko je važno imati suvremene poslovne sustave s digitalno transformiranim poslovanjem. Rad od kuće ukazao je na nužnost digitalne transformacije poslovanja svake tvrtke bez obzira na veličinu, djelatnost ili sektor. Korištenje suvremenih komunikacijskih alata i aplikacija, pristup podacima u oblaku, izgrađena vještine korištenja digitalnih alata te prilagođeni procesi, kolaboracija, organizacija i digitalni poslovni modeli postali su nužni u suvremenom poslovanju digitalnog doba.