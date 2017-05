Apple nagomilao 250 milijardi dolara gotovine, više od zajedničkih deviznih rezervi Kanade i UK

Kvartalni izvještaj pokazuje kako je Apple udvostručio količinu novčanih sredstava u periodu tek nešto duljem od četiri godine. U tom je razdoblju ta tehnološka tvrtka nagomilala toliko novaca da on premašuje ukupnu tržišnu vrijednost trgovina Wal-Mart Inc. i Proctor & Gamble Co. zajedno i nadilazi zajedničke devizne rezerve Kanade i Ujedinjenog Kraljevstva. U posljednja tri mjeseca 2016. količina novca povećavala se po stopi od 3.6 milijuna dolara na sat, piše Wall Street Journal.

Tvrtka je u prosincu na svojim računima imala iznos od 246.09 milijardi dolara u gotovu novcu, novčanim ekvivalentima i vrijednosnim papirima. Baš poput mnogih američkih kompanija većinu tog iznosa držali su na offshore računima kako ne bi morali SAD-u plaćati porez na inozemnu dobit.

Appleov izvršni direktor Tom Cook kazao je kako bi volio prenijeti račune kompanije u SAD ako promijene poreznog zakona to omoguće, a financijski direktor Luca Maestri smatra da bi takav porez omogućio veću fleksibilnost povrata na kapital, no detaljne planove nisu još iznijeli. Jedan od mogućih scenarija je kreiranje posebne dividende, što bi išlo u korist investitorima među kojima je i Berkshire Hathaway Warrena Buffeta.

Od 2012 godine Apple se zadužio za iznos od 88 milijardi kako bi isplatili dugove dioničarima. No, čak i bez tog iznosa u ukupnim novčanim zalihama Apple je i dalje najbogatija tech tvrtka, a iza njih se nalazi Microsoft koja u gotovini ima 126 milijardi dolara.

Jennifer Blouin, profesorica računovodstva na Sveučilištu u Pennsylvaniji kazala je kako Apple ima više novčanih sredstava od bilo koje druge američke tvrtke u novijoj povijesti, izuzevši financijske kompanije.

Gotovinu i novčane ekvivalente Applea čine kratkoročni i dugoročni vrijednosni papiri, uključujući korporativne vrijednosne papire, američke državne obveznice i fondove novčanog tržišta.

Kada je Apple 1990. bio suočen s rizikom od bankrota, tadašnji izvršni direktor Steve Jobs zatražio je novčanu potporu od Microsofta kako bi rezerve sačuvao za krizne situacije u budućnosti. Jobs je vjerovao kako bi Apple mogao povećati cijenu dionica koristeći novac za razvoj novih proizvoda umjesto da otkupa dionica ili povećanja dividendi.

Appleov glavni proizvod iPhone, on je svojevrstan stroj za stvaranje gotovine kompaniji s obzirom na to da je od njegova lansiranja prodano više od milijarde tim pametnih telefona, a danas zauzimaju udio od 91 posto svih profita u sektoru pametnih telefona.

Cook se, za razliku od svog prethodnika, više prilagođava željama dioničara. Tijekom 2012. godine pokrenuo je program dividendi i otkupa dionica čime su dioničari u međuvremenu zaradili više od 200 milijardi dolara. Baš kao i Jobs znatna sredstva je uložio u područje istraživanja i razvoja. Apple je u pojedinim područjima i dalje skroman, a jedno od njih je marketing. Prošle godine su uložili manje od 1.8 milijardi dolara na oglašavanje, što je manje od polovice iznosa kojeg su ulagali njegovi manji rivali kao što su Alphabet i Amazon.

Apple također izbjegava velike akvizicije. Tijekom posljednje četiri godine potrošili su nekoliko stotina milijuna dolara na tvrtke koje mogu jednostavno prilagoditi svom poslovanju. Najveća akvizicija koju su proveli bila je kupnja Beats Electronic LLC za 3 milijarde 2014. godine.

Apple također pokušava ući u nove segmente poslovanja kao što su autonomni automobili i tržište zabave. Na sastanku dioničara 2015. jedan od investitora upitao je Cooka za planove o kupnji kompanije Tesla, koja je procijenjena na iznos od otprilike 51 milijardu dolara, no direktan odgovor nije dobio.Predstavnik Appleovog dioničara Winward Capital Management, Robert Nichols, smatra da bi Apple trebao kupiti Netflix, čija je vrijednost procijenjena na 65 milijardi, kako bi u tom segmentu ojačali svoju poziciju protiv Amazona.

