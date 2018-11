DevOps, Hybrid, Data, Business IT i Trends na 14. Advanced Technology Days

U zagrebačkom Plaza Event Centru 5. i 6. prosinca 2018. održat će se 14. izdanje Advanced Technology Daysa na kojem će 64 domaćih i stranih predavača održati 66 predavanja. Na konferenciji koju organizira domaća IT zajednica sudionici će tijekom dva dana moći poslušati predavanja u pet programskih smjerova; DevOps, Hybrid, Data, Business IT i Trends, te umjetna inteligencija.

Među predavačima je oko 30 posto inozemnih stručnjaka; mnogo Microsoft MVP-eva, osim iz Hrvatske, dolaze i iz zemalja šire regije: Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Poljske i Rumunjske.

Na Advanced Technology Days prvi puta stiže 16-godišnji Rastko Đorđević iz Srbije, iskusni programer koji koristi C#, a Microsoft tehnologijama se bavi od sedme godine. Fokusiran je na Windows IoT i Cross Platform Mobile Development koristeći Xamarin.

Na ATD-u će u tandemu s Rumunjem Catalinom Gheorghiuom, Microsoft MVP za IoT, govoriti o IoT-u iz perspektive rada sa senzorima. Bojan Vrhovnik iz slovenskog ureda Microsofta održat će predavanje CQRS for .NET developers, a Dragan Panjkov, MVP za Office Development, bavit će se izradom aplikacija tijekom predavanja Building serverless applications with Microsoft Graph and Azure Functions.

Na konferenciji će se moći čuti niz tema vezanih uz DevOps: Toni Frankola, Microsoft MVP za SharePoint, objasnit će kako koristiti Azure DevOps za razvoj vlastitih proizvoda, Ognjen Bajić, Microsoft MVP za Razvojne tehnologije, predstavit će Azure DevOps – stari alati u novom ruhu i još na steroidima, a Ana Roje Ivančić, Microsoft MVP za Razvojne tehnologije, održat će predavanje Profesionalni Scrum i DevOps: ruku pod ruku do redovnih isporuka.

Među top temama su i umjetna inteligencija i Blockchain pa će Luka Gospodnetić, PKE Sistemi, održati predavanje Learn blockchains by building one i sudionike naučiti kako napraviti blockchain. Potpuni raspored svih predavanja nalazi se na službenoj web stranici. Zainteresirani se mogu prijaviti online do 4. prosinca u 12 sati.

