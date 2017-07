Zaljubljenici u mobitele finskog proizvođača dugo su čekali da startup iz te zemlje, HMD Global Oy, koji je dobio prava proizvoditi mobitele pod ovim brendom, na tržište izbaci model Nokie dostojan imena. I evo ga, svjetlo dana ugledala je Nokia 8.

Nakon što su još u proljeće javnosti predstavili modele 2,3 i 6, ekipa iz HMD Global Oy-a, otkrila je i kako izgleda Nokia 8.

Naznake kako bi mogla izgledati bile su očite još u proljeće, pa je nova Nokia zadržala osnovne konture već viđenih modela. Ujedno, njezin je dolazak najavljen u posebnom videu, koji je dugo putovao društvenim mrežama.

What interests me about this video [https://t.co/eSzd0XHvrt] is that it shows 4 smartphones, but Nokia only sells 3 (none w dual lens). pic.twitter.com/RKStSoSgM5

— Evan Blass (@evleaks) May 16, 2017