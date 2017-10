Hrvoje Prpić: Shvatio sam da će Bitcoin postati ono što su danas prepaid kartice i uložio novac

Okrugli stol na temu ‘Kriptovalute i business’ održan je u utorak 17.10.2017. godine s početkom u 18 sati u prostorijama kongresnog centra Forum Zagreb. Događaj je održan u organizaciji udruge MBA Croatia.

Okrugli stol je otvorio Aco Momčilović, predsjednik MBA Croatia. MBA Croatia je najveća kontinuirana poslovna udruga u RH, okuplja alumni i polaznike svih MBA programa u Hrvatskoj i inozemstvu koji djeluju na našem teritoriju i žele nastaviti raditi na sebi i poslovnom umrežavanju. Udruga godišnje organizira deset predavanja te isto toliko radionica.

Predavači su stručnjaci svjetske i regionalne razine, poslovni ljudi iz Hrvatske i regije kao i akademici i ambasadori. Moderirajući nastavak okruglog stola Momčilović je predstavio goste: Vedran Kajić, diplomirani inženjer računarstva, koji se bavi blockchain tehnologijom, Vedran Ilić-Dreven; software developer u Ericssonu i veliki Bitcoin i blockchain entuzijasta, Mislav Javor; voditelj iOS tima i iOS programer u tvrtci Ingemark d.o.o., Hrvoje Steve Prpić, Business Angel i CEO Trilleniuma i Ivan Glavaš; blockchain product developer u IN2 i član nadzornog odbora SKDD-CCP SmartClear d.d..

Kao uvod u temu kriptovaluta bitno je spomenuti da je Bitcoin (BTC) digitalni novac koje je stvoren ali i čuvan isključivo elektronički. On nije materijaliziran u smislu printanog oblika niti ga kontrolira bilo koja državna ili financijska instituacija. Proizvodi se pomoću računala putem software-a koji riješava matematiče problem. Valuta se naziva BTC ili kriptovaluta, a Blockchain je revolucionarna nova tehnologija decentraliziranog prijenosa vrijednosti. Trenutačno najpoznatije kripto valute su Bitcoin, Ethereum i Litecoin. BTC je bila prvakripto valuta i stoga prednjači na tržištu, a funkcionira na principu ‘lanaca blokova’.

– Shvatio sam da će Bitcoin postati ono što su danas prepaid kartice i tada sam uložio pozamašnu svotu novca, otvorio je raspravu Hrvoje Prpić dijeleći vlastito iskustvo.

Ono što je Prpića iskusnog na području investicija, a posebno investicija u startup-e motiviralo je slijedeće „ulaganjem u bitcoin ide se na burzu za već dva do tri mjeseca, kod ulaganja u startupe obrt povrata kapitala se čeka i do 10 godina“.

– Sa Bitcoinom sam se upoznao 2015-e. Od onda do danas uvidio sam da postoji ogroman jaz između tržišta valuta i mjenjačnjica kriptovalua. Ono što mene zanima je upravo spajanje ta dva tržišta: financijsko i tržište kriptovaluta, istaknuo je nešto mlađi sudionik, no iskusan bivši broker, Ivan Glavaš.

Sama rasprava oko Bitcoina i kriptovaluta nije ostala na isključivom pozitivizmu i guranju postojećih ograničenja pod tepih. Nekoliko sudionika izrazilo je svoje sumnje u područja sistema u kojima su našli krhka mjesta. Mislav Javor smatra da je pretjerani pozitivizam oko Bitcoina neutemeljen. Nadodaje kako druge kriptovalute pokazuju bolje napredke, a procijenjuje da će sam Bitcoin doživjeti budućnost MySpacea, preteče Facebooka.

Nedostatak Bitcoina

Vedraj Kajić na tu temu je rekao da kao manjkavost sistema vidi Bitcoin koji u sekundi može procesuirati svega 7 operacija i po njemu će se Bitcoin koristiti više kao štednja. Ilić-Dreven nastavlja da je većina ljudi zainteresirana za kriptovalute radi špekulativnih metoda brzog bogaćenja te predviđa kolaps tržišta.

Sve to bio je uvod u pitanje moderatora do kakvih sve prevara se dolazi? To pitanje otvorilo je novi svijet lakovjernima. Samo neki od odgovora su ‘kranje privatnih ključeva’. U toj situaciji otuđenjem ključeva sve zloupotrebe se mogu raditi sa vašim tokenima, a jednom napravljena transakcija se ne može više ispraviti.

Sudionici su se složili da je jako bitno dobro se pobrinuti kako se čuva ključ. Prpić je tu podjelio „ja sam dosta razmišljao kako čuvati ključ jer kada se promaši pin 3 puta onda se ‘hardwareski wallet’ briše, nakon toga se dobe 24 riječi. Po meni je najbolje na Cloudu kriptirati lozinku sa 20 do 25 slova i znakova, a dobro riješenje je i aplikacija tipa KeepPass koja služi čuvanju lozinki“. Glavaš se složio i dodao da opasnost vreba i na Facebooku gdje se dobivaju poruke u Inbox sa ukradenih profila kako biste se ulogirali preko linka koji vam dostave, no na taj način oni dobivaju pristup vašem računu i bespovratno kradu vaša virtualna sredstva“.

Gdje kupiti Bitcoin?

Nastavak teme bile su tkz. mjenjačnice. Bitcoin se može kupiti na gotovo isti način kao i tradicionalne valute; u mjenjačnicama (one koje su prihvatile Bitcoin) ili direktno od ljudi koji ih prodaju. Jedna takva mjenjačnica koja radi po regulaciji EU bazirana je u Ljubljani u Sloveniji, a zove se BitStamp. Ova mjenjačnica je posebna po tome što više od 95% BTC-a drži offline i time visoko diže ljestvicu sigurnosti.

HNB je još uvijek neutralan, trenutno je Bitcoin legalan za trgovinu. Glavaš je istaknuo da iako se radi o kriptovaluti da se prema našoj regulativi prihod od mjenjanja kriptovalute gleda kao stjecanje zarade od financijskih insturmenata na koji se kod prijave prometa plaća 14% porez i pripadajući prirez.

Sudionici su složni kod savjeta da se kriptovalute prvi puta nikada ne kupujete sami, već da tražite stručnu i upućenu osobu koja će to odraditi za vas. Jedan od najjačih razloga je to što postoje lažni web portali istih naziva kao i službeni, a koji se razlikuju po gotovo neprimjetnom dodatnom znakiću uz samo ime site-a, koji služe za preusmjeravanje i otuđivanje vrijednosti transakcija.

