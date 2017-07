Indija razvija vlakove s vagonima na solarni pogon

Indijska masivna željeznička mreža s dizelskim gorivom na sve je klimavijim nogama zbog uspješnih eksperimenata s vagonima na solarnu energiju.

Prošlog su tjedna indijske željeznice pustile su u pogon svoj prvi vlak s krovnim solarnim pločama koje pale svjetla i sustave za prikaz informacija unutar putničkih vagona. Iako će vlak i dalje vući dizel lokomotiva, skup od 16 solarnih panela na vrhu svakog vagona zamijenit će dizelske generatore koji obično napajaju te uređaje. Željeznički kolodvori procjenjuju da bi tako vlak sa šest vagona na solarni pogon mogao uštedjeti oko 21.000 litara dizelskog goriva svake godine.

U 2014. godini, indijske željeznice konzumirale su 2,6 milijardi litara dizela, što čini oko 70% ukupno potrošene količine goriva u toj zemlji.

Prvi od tih vlakova bit će stavljen u službu na prigradskoj željezničkoj mreži u New Delhiju, jednom od najzagađenijih gradova svijeta. Ugradnja svakog vagona s tim sustavom, uključujući pretvarač za optimizaciju proizvodnje energije i akumulator za pohranu viška energije, košta oko 900 000 rupija.

Solarni sustav na krovu je razvio indijska tvrtka Jakson Engineers, pod vodstvom Indijske željezničke organizacije za alternativna goriva (IROAF).

– Nije lagan zadatak postaviti solarne ploče na krov vlakova koji voze brzinom od 80 km na sat. Naše inženjerske vještine stavljene su na pravi test tijekom izvršenja ovog ‘krovnog’ solarnog projekta za indijske željeznice, rekao je Sundeep Gupta, potpredsjednik i izvršni direktor tvrtke Jakson Engineers.

Indijske željeznice imaju ambiciozne planove za solarnu energiju. Do 2020., državna prijevozna mreža planira generirati oko 1.000 megavata (MW) solarne energije koja bi se mogla povećati do 5.000 MW do 2025. godine.

Do sada je indijska željeznica postigla ograničeni napredak. Od svojeg 1 GW solarnog cilja, instalirano je samo oko 16 MW kapaciteta od ožujka 2017. Međutim, u tijeku je izgradnja gotovo 255 MW krovnih ploča i 250 MW kopnenih solarnih projekata s oko 130 MW kapaciteta koji je već dodijeljen.

