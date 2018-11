Kinezi izbacili prvi savitljivi mobitel

Prvi savitljivi mobitel je ugledao svjetlo tržišta, a nije riječ o još jednom Samsung Galaxyju. Dok su se u Samsungu posljednjih dana igrali teaserima za novi Galaxy i golicali maštu svim ljubiteljima pametnih telefona, kineska tvrtka Royole izbacila je svoj savitljivi FlexPai te je tako za dlaku prestigla korejskog tehnološkog giganta, prenosi Mashable. Naime, Kinezi su bili dva dana brži s obzirom da je svoje savitljivo čudo Samsung predstavio u četvrtak.

Trenutno je moguće naručiti FlexPai sa 128 GB memorije za 1318 dolara ili nešto skuplju opciju s 256 GB za 1469 dolara.

Svojim zanimljivim izgledom pobudio je znatiželju diljem svijeta, ali problem nastaje kod softwarea koji još nije dosegao razinu na kojoj bi trebao biti, a dok se to ne dogodi, ostaje pitanje koliko je ovakav telefon zaista potreban ikome?

Predsjednik tvrtke Royole Bill Liu rekao je kako je tvrtka provela više od šest godina usavršavajući svoju fleksibilnu tehnologiju ekrana kako bi sve potrebne komponente funkcionirale kao pametni telefon.

Kada nije savijen ili preklopljen, FlexPai ima 7,8 inčni zaslon, dok preklopljen postaje bliži normalnoj veličini pametnih telefona, iako je i tada znatno širi od većine mobilnih telefona. Također, ovaj fleksibilni telefon se ne preklapa u cijelosti zbog „zgloba“ pa se držanje čini pomalo nezgodnim.

Dr. Bill Liu, CEO of #Royole is demonstrating how #Flexpai works at the VIP Press Event. pic.twitter.com/pc6Tr9JP2f

— Royole Corporation (@RoyoleOfficial) November 6, 2018