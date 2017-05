LEAP Summit: Poduzetnici su avanturisti koji ne slijede pravila, razbijaju status quo

Na do sada održanom programu LEAP Summita u Zagrebu gotovo svi predavači složili su se u jednome – poduzetnici su avanturisti koji ne slijede pravila, ne prihvaćaju status quo, drugačije su perspektive i pogleda. Što god mislili o njima ne možemo ih ignorirati, jer oni pomiču ljudske granice i maštajući o nebeskim visinama stvaraju što se drugi ne usude. Na tom tragu Boaz Inbal osvijestio je sudionike o važnosti umrežavanja. Putevi ljudi u lokalnoj zajednici se više puta u životu ispresijecaju te će oni bolje umreženi biti otvoreniji za nadolazeće prilike. Time se naslonio na poruku Lade Tedeschi Fiorio da nas ostanak unutar vlastite zone komfora neće unaprijediti. Više puta čuli smo koliko je bitan psihološki faktor i koliko je vlastiti um spreman raditi protiv nas samih te nas pokušati zadržati unutar naše zone udobnosti. Ali to nije um poduzetnika. Glavni rukovoditelj Techstarsa, Jens Lapinski osvrnuo se, među ostalima, na nužnost inoviranja te na potrebu kontinuirane izobrazbe jer nas novostečeno znanje usmjerava i omogućava nam inovirati procese i proizvode.

Moglo se čuti mnogo o vrsti potrebnih zaposlenika malih i srednjih poduzetnika. Nikada prije se nije toliko znanja očekivalo od jednog zaposlenika. Nikada prije privatni sektor nije bio toliko agilan. Da bi se poduzetnik okružio dobrim ljudima on sam treba biti vrhunski lider. Upravo je Andreas von der Heydt s nama podijelio sedam kvaliteta lidera sutrašnjice. To su inspiracija, vodstvo i izvršavanje zadataka, osobni rast i razvoj, briga prema sebi i drugima, istraživanje te inoviranje. I kad nešto pođe po zlu, a jednom će sigurno poći, onda je najvažnije držati se plana – rekla je Cathy O’Dowd, prva žena koja se popela na Mt. Everest s obje prilazne strane. Uvjerili smo se i da je moguće od ideje doći do startupa u samo jedan sat. Međutim, najveći utisak ostavio je dojam Larsa Silberbauera Andersena koji je poručio da se trudimo nikada ne odrasti, jer odrasli upadaju u zamku nedostatka kreativnosti. Odrasli se zatvaraju u vlastite čahure te na taj način ograničavajući samog sebe u biti suzbijaju kreativnost i slobodu duha koju su kao djeca imali. Kako se održati u današnjem svijetu? Kako spojiti ugodno s korisnim? Navršene godine života postale su nepotrebne. Danas je bitno koliko kao pojedinac vrijediš i koliko dodatnih stvari možeš donijeti u poslovnu zajednicu. Samo tako ćeš, razvijajući poslovnu zajednicu, razviti i sebe. A da bi u tome uspio, prije svega je neophodno strpljenje.

Program je upotpunjen odličnim networkingom, kao i organiziranim predstavljanjem poduzeća potencijalnim zaposlenicima, piše u službenom izvještaju s LEAP Summita.

