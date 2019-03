Marin Tadić na Oracle Technology Dayju: 80 posto IT poduzeća prijeći će na oblak do 2025.

Jedan od vodećih svjetskih proizvođača poslovnog softvera i hardvera, Oracle, održao je u srijedu u zagrebačkom Plaza Event Centru svoju godišnju konferenciju pod nazivom Oracle Technology Day for Business.

Ovogodišnja trinaesta konferencija okupila je više od 300 stručnjaka među kojima su istaknuti hrvatski i inozemni govornici pokušali dati rješenja i odgovore na izazovne zahtjeve kada je riječ o inovacijama i zbivanjima na globalnoj, regionalnoj i domaćoj IT sceni. Osmišljena kako bi se sudionicima omogućilo istraživanje novih tehnologija u oblaku i uvid u najbolje prakse te uspješne studije slučaja, ovogodišnja konferencija održana je pod prikladnim motom ‘Your Future Runs on Cloud’.

A da je budućnost poslovanja zaista u oblaku, potvrdio je jedan od ključnih govornika konferencije Roman Biller, voditelj prodaje tehnologije za Središnju i Istočnu Europu.

– Tržištu smo isporučili nevjerojatnu količinu inovacija i vidimo porast kupaca u cijelom našem cloudu, posebice Oracle Autonomous Cloudu, koji predstavlja možda i najvažniju najavu u povijesti Oraclea. Vjerujemo da će autonomne tehnologije u potpunosti preoblikovati pristup IT industriji. Ovo je razdoblje izvanrednih mogućnosti, cloud tehnologije mijenjaju način na koji razmišljamo i komuniciramo sa svijetom oko nas, a prilike koje su predstavljene u oblaku pružaju tvrtkama temelje za stvaranje novih, revolucionarnih inovacija i cijele industrije, naglasio je Biller.

Oracleov voditelj prodaje tehnologije za Središnju i Istočnu Europu iznio je i podatke prema kojima već sada svi koristimo ‘cloud’, a da to i ne znamo, kao i da prosječna odrasla osoba svoj smartphone dotakne više od dvije tisuće puta dnevno. Eru koja je pred nama nazvao je erom autonomnih usluga, odnosno usluga prilagođenih svakom korisniku te da je, nakon zlatne i naftne groznice, nastupila takozvana groznica podataka.

Uz njega, ključni govornik Oraclea bio je i Marin Tadić, prvi čovjek kompanije za Adriatic regiju.

– S povećanom razinom složenosti koje su povezane s upravljanjem podacima i novim aplikacijama, pojedinim organizacijama gotovo je nemoguće držati korak s ritmom inovacija koje zahtijevaju i znatna ulaganja. Stoga su upravo tehnologije u cloudu pravo rješenje problema. Predviđa se da će do 2025. godine 80 posto IT poduzeća prijeći na cloud što i nama otvara brojne mogućnosti. Kako bismo iskoristili te prilike, moramo dati sve od sebe i trendove primijeniti i u Hrvatskoj. Jedino ćemo na taj način biti konkurentni na tržištu i držati korak sa svijetom, kazao je Tadić i dodao kako je digitalnoj transformaciji ozbiljno pristupilo tek petnaest do dvadeset posto hrvatskih kompanija.

Uz ključne Oracleove govornike, zanimljiva izlaganja i prezentacije primjera iz prakse održale su brojne domaće tvrtke. Sudionici konferencije imali su prilike iz prve ruke čuti o nadolazećim tehnologijama kao što je Remote Reality (RR), čijim se razvojem intenzivno bavi osječki startup Orqa. Njihov direktor, Srđan Kovačević, prikazao je razlike, ali i druge ključne aspekte ove tehnologije koja omogućuje korisniku da vizualno doživi udaljeni prostor u stvarnom svijetu. Prisjetio se i rada na naočalama za dronove koje su im donijele brojna domaća i inozemna priznanja i do kojeg je došlo potpuno slučajno, kada su shvatili kako je slika koju su pružale dotadašnje naočale na razini nekadašnjeg VHS-a.

Davor Stanić iz tvrtke Neos na konferenciji je predstavio novi pristup u razvoju aplikacija, odnosno izgradnju i pokretanje aplikacija koje iskorištavaju prednosti modela isporuke u oblaku, zahvaljujući postojećoj cloud infrastrukturi. Uz to, ukazao je i na bolne točke razvoja aplikacija te prikazao kako doći do pametnog i što kraćeg ciklusa razvoja, brze identifikacije grešaka i automatizacije/orkestracije usluga.