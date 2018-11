Mate Rimac priznaje svoje najveće greške na Vidijevoj konferenciji

Epic F*ckUps. Svi koji nešto rade i griješe. To je općepoznata činjenica. No samo najveći među njima spremni su priznati svoje pogreške! Tri danas uspješna vlasnika poznatih tech tvrtki, Mate Rimac (Rimac Automobili), Matija Žulj (Agrivi) i Berislav Marszalek (Entrio) podijelit će ekskluzivno svoja iskustva s pogrešnim odlukama koje su ih mogle koštati uspjeha, no iskoristili su ih kao dobru pouku i pretvorili u svoju prednost. Na Epic F*ckUps događanju u sklopu VIDI Awards 2018 konferencije koja se održava 27.11.2018. u Zagrebu, govorit će o svojim poslovnim za*ebima nakon kojih su pronašli snage da izrastu još veći i jači.

U zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema & Baru 27. studenog održava se tech konferencija VIDI Awards uz dodjelu nagrada ICT Gold Awards 2018.

>>>Mate Rimac traži više od 100 novih radnika

Konferencija počinje u 10:30, a u fokusu će ove godine biti Big 3 – Tri velike tehnološke teme, Tri velike greške ili Epic F*ckups i 30 ispod 30, gdje će se predstaviti 30 mladih i perspektivnih ljudi ispod 30 godina, koji su na osobiti način pridonijeli u razvoju novih tehnologija.

Tko radi, griješi, pa će tako svoje propuste, koji mogu pomoći polaznicima u poslovnom odlučivanju, iznijeti CEO Rimac Automobila Mate Rimac, CEO Agrivija Matija Žulj te CEO Entria Berislav Marszalek.

BIG 3 su AI, Industrija 4.0 i Podatkovna znanost, a u tom dijelu konferencije CEO Gideon Brothersa Matija Kopić govorit će o AI-powered robotima koji će uskoro postati mnogo fleksibilniji i jeftiniji, dok će Markus Schatten, voditelj laboratorija za umjetnu inteligenciju na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu, održati predavanje Quo Vadis A.I.

>>>Karin Volo: Pet najvećih pogrešaka u poticanju angažiranosti zaposlenika

U raspravi o Umjetnoj inteligenciji, ali i Industriji 4.0 te o Data Sciencu, koju moderira Dubravko Merlić, uz keynote govornike sudjelovat će i dobitnici ICT Gold nagrada Neven Rusković, Špica sustavi, Marijan Sever, Codel i Marijan Bračić iz Poslovne inteligencije te Nikola Mišković, prodekan za znanost na FER-u i voditelj Laboratorija za podvodne sustave i tehnologije (LAPOST).

Organizatori konferencije su portali Who is Who in IT in Croatia, ITbizcrunch.com i medijska kuća Vidi, medijski pokrivatelj je poslovni tjednik Lider.

Komentari

Pratite Lider na društvenim mrežama linkedin instagram