Zagrebački Mogy – aplikacija za vježbanje koju koriste američki kečeri i hrvatski srednjoškolci

Mogy App, aplikacija koja predstavlja svojevrsni CRM (Customer-relationship management) za osobne trenere kojima olakšava pripremu i vođenje klijenata kroz sofisticirane programe vježbanja, već neko vrijeme oduševljava profesionalne sportaše i rekreativce diljem svijeta. Pilot-faza projekta krenula je i u desetak hrvatskih škola, a iza svega toga stoji zagrebačka tvrtka Mobile Gym.

– Ideja o Mogy aplikaciji potekla je od Roba MacIntyrea, jednog od vodećih osobnih trenera u Americi, koji radi s profesionalnim kečerima među kojima je i svjetski prvak John Cena. Sa svojim klijentima morao je biti u stalnom kontaktu i zadavati im programe treninga, za što je koristio mail, SMS poruke, Word ili Excel. Došao je na ideju napraviti aplikaciju koja bi sve to ubrzala i pojednostavila, a pošto je takvu aplikaciju bilo izuzetno skupo napraviti u SAD-u obratio se nama, uvodi nas u priču Andrej Radinger, suosnivač i izvršni direktor Mobile Gyma, startupa koji stoji iza ovog zanimljivog projekta.

U prvoj fazi, radilo se o ‘custom’ projektu, odnosno poslu odrađenom za klijenta, no kada je MacIntyre krenuo pokazivati aplikaciju svojim prijateljima i kolegama trenerima, reakcije su bile toliko pozitivne da su Mogy, poslije nekih godinu dana, odlučili pretvoriti u proizvod dostupan svima. Aplikacija je krenula ‘u život’ kao proizvod tvrtke Mobendo, a 2015. godine nastaje Mobile Gym, svojevrsni spin-off te tvrtke. U međuvremenu, prisjeća se Radinger, prošli su sve uobičajene korake za jedan startup, od sudjelovanja na ljubljanskom ABC akceleratoru preko traženja investitora do dobivanja državnih potpora. Potencijal Mogyja prepoznali su i Ministarstvo gospodarstva te Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG BICRO), dok su dio novca, milijun i dvjesto tisuća kuna, povukli iz EU fondova.

Sama aplikacija sastoji se od dva dijela, točnije od web stranice na kojoj treneri vode kompletnu evidenciju o svim svojim korisnicima i programima vježbanja koje su izradili za njih. Svaka od tih vježbi ilustrirana je i videima, a uz pomoć aplikacije moguće je napraviti detaljnu statistiku i pratiti kako napreduje određeni korisnik. Klijenti, pak, kada skinu mobilnu aplikaciju odabiru program treninga, nakon čega u ‘oblak’ zapisuju sve odrađene vježbe.

S obzirom da je Mobendo, Radingerova matična tvrtka, već stekla ime na području mobilnih aplikacija, zanimalo nas je zbog čega su ovaj projekt odlučili izdvojiti, odnosno pokrenuti Mobile Gym.

– Osnovni razlog bio je što smo zakoračili u startup svijet. Svi investitori i akceleratori s kojima smo razgovarali tražili su da se proizvod izolira pošto su željeli uložiti samo u Mogy, dok ih ostali projekti Mobenda nisu interesirali, pojasnio je i dodao kako u obje tvrtke radi istih desetak ljudi, kako internih tako i stalnih vanjskih suradnika.

Iako Rob MacIntyre, također suosnivač Mogyja, slovi za jednog od najcijenjenijih osobnih trenera u Sjedinjenim Državama, njegovo ime ipak im nije otvorilo previše vrata na tamošnjem tržištu pošto je riječ o čovjeku koji želi ostati u sjeni.

Unutar Mogyja postoji i ‘marketplace’ u kojem korisnik, nakon što skine aplikaciju, može pregledati kompletan popis programa koje je kreirao MacIntyre. Cijena jednog takvog programa je između dvadeset i pedeset dolara, što je, napominje Radinger, znatno jeftinije nego plaćati vlastitog trenera. Feedback koji dobivaju je znatno pozitivan, a najviše njihovih klijenata su Amerikanci. SAD im je i primarno tržište, s obzirom da su fitness i kult zdravog življenja na puno višoj razini nego u Europi, kamo li Hrvatskoj.

Ubrzo su uvidjeli i veliki potencijal za suradnju s teretanama. One u pravilu imaju određeni broj klijenata, no svega pet do deset posto ih koristi osobnog trenera, najčešće zbog cijene. Stoga su im ponudili opciju prema kojoj bi, primjerice za dvjesto kuna mjesečno, preko Mogyja vježbali prema programu koji su napravili treneri u toj teretani. Taj koncept, međutim, kod nas baš i nije naišao na ‘plodno tlo’.

– Vlasnici teretana bili su zainteresirani, ali smo nailazili na veliki otpor samih trenera koji nisu shvatili da im aplikacija neće uzeti posao, već im, dapače, povećati kredibilitet i omogućiti dodatnu zaradu. Ideja je da s timovima ili radimo ‘revenue share’ opciju ili da plaćaju fiksni mjesečni iznos, nakon čega s aplikacijom mogu raditi što god hoće, kazao je Radinger.

Trenutno se nalaze i u pilot-fazi projekta ‘Mogy za škole’, nastalog na inicijativu Mirele Šunde, profesorice tjelesne i zdravstvene kulture iz đakovačke gimnazije Antuna Gustava Matoša. Ona je primijetila da nove generacije učenika dolaze u sve lošijem stanju pa im je važnost tjelovježbe odlučila približiti preko njihovih mobitela. Kontaktirala je Microsoft koji ju je uputio na Andreja, čije su joj se zamisli toliko svidjele da ih je povezala s Kineziološkim fakultetom i tadašnjim dekanom Damirom Knjazom. Taj fakultet im je u konačnici postao i strateški partner na projektu.

Šunda je osmislila dvjesto pedeset vježbi prilagođenih za škole, a prva testiranja naišla su na oduševljenje učenika. U suradnji s Agencijom za obrazovanje projekt su predstavili na jednom od godišnjih skupova za nastavnike, gdje su također pobudili interes i ‘ušli’ u još deset škola. Dobili su i suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, no problem stvara činjenica da škole nemaju novca, zbog čega Mobile Gym sredstva pokušava povući iz fondova Europske unije.

Potencijalne klijente vide i u poduzećima kojih sve veći broj, posebno vani, uvodi vježbanje na radnom mjestu pa su u sklopu ‘Mogyja za firme’ osmislili više stotina vježbi za ured.

Za kraj, Radinger nam je otkrio i neke ambicije i planove za budućnost.

– Već dvije godine radim na ideji spajanja sa zdravstvenim ustanovama, ali nisam imao ni vremena ni resursa ozbiljno se posvetiti tome. Prilikom rehabilitacije pacijente se šalje u teretanu ili im se dodijeli nekog trenera i mislim da bi se to moglo fino ispreplesti s aplikacijom poput naše preko bi, između ostalog, i liječnici i pacijenti mogli pratiti oporavak ili dorađivati programe vježbanja.

