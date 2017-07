Musk dobio ‘verbalno odobrenje’: Hyperloopom od New Yorka do Washingtona za 29 minuta

Američke gradove New York i Washington, sudeći prema najavi Elona Muska, koji kaže kako je za projekt izgradnje dobio usmeno odobrenje od vlade SAD-a, uskoro bi mogli biti povezani najbržim prometnim pravcem, ispod zemlje.

Musk je izračunao da bi putovanje od oko 350 kilometara od New Yorka do Washingtona trajalo svega 29 minuta.

Musk uvjerava vlade i nacije diljem svijeta kako se znatno više isplati izgraditi hyperloop prometne pravce, koji se, pojednostavljeno rečeno, sastoje od vakumiranih tunela kojima prometuju vlakovi što lebde iznad površine zahvaljujući magnetskim silama.

>>>‘Kad steknu uvid ljudi će se uplašiti’: Musk pozvao na hitnu regulaciju umjetne inteligencije

Interes za ovu vrstu povezivanja gradova i dijelova zemlje pokazale su bogate zemlje arapskog poluotoka, ali ovo je prva službena potvrda da i SAD razmatra ovaj revolucionaran koncept javnog prijevoza.

>>>‘Srce od zlata’: Musk objavio nove pojedinosti o kolonizaciji Marsa

Elon Musk, osim tvrtke Tesla, za proizvodnju autonomnih električnih automobila, osim tvrtke SpaceX kojom pretendira slati samonapajajuće solarne letjelice u svemir, pa oko Zemlje, osnovao je i tvrtku Boring Co, a koja ima zadatak osmisliti tunele (nadzemne ili podzemne) za hyperloop vlakove.

>>>‘Novi društveni ugovor’: Musk, Zuckerberg i Altman podržali temeljni dohodak

Na Twitteru, Musk je napisao kako je primio verbalna odobrenja za izgradnju hyperloop linije New York – Philadelphia – Baltimoore – Washington, prenosi Reuters.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins.

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017