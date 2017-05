Na konferenciji IT BizExpo predstavit će se 50UP! poslovna rješenja i aplikacije

Konferencija IT BizExpo na kojoj se okupljaju predstavnici hrvatskih top IT tvrtki održat će se u srijedu u zagrebačkom Kraš auditoriumu. Program tog poslovnog sajma hrvatske IT industrije u organizaciji Itbizcrunch.com i medijske kuće Vidi počinje u devet sati.

Domaće poslovne aplikacije i rješenja

Na konferenciji će se predstaviti zanimljiva tehnološka rješenja te odabrane domaće poslovne aplikacije i rješenja pod nazivom 50UP! Aplikacije su se procjenjivale kroz sveobuhvatni validacijski upitnik koji su za potrebe izdavačke kuće VIDI izradili stručnjaci Hrvatskog informatičkog zbora –najstarije krovne informatičke udruge u Hrvatskoj. 50UP! odabir poslovnih rješenja i aplikacija dio je projekta Who is Who u hrvatskom IT-ju, koji je na prošlogodišnjoj ICT GoldAwards konferenciji krenuo s odabirom Top 50 žena u hrvatskom IT-ju.

Šest IT BizExpo FORUMA

U najavi konferencije Tomislav Kotnik, organizator konferencije, opisao je projekt IT BIZ EXPO kao nacionalnu platformu za pokazivanje onog najboljeg što su IT tvrtke spremne pokazati javnosti koja kao takva ima ulogu educiranja ostalih industrija i segmenata gospodarstva i društva, a to je ono u što trebaju uložiti da bi optimizirali troškove, unaprijedili opću efikasnost te postali globalno kompetitivni.

Bogat program uključuje čak šest IT BizExpo FORUMA koji će okupiti 18 zanimljivih panelista. U najavi središnjeg foruma s temom Industrija 4.0 – prilika da hrvatska tehnološka industrija postane lider u regiji i prepoznatljiv brand u svijetu, sudionica okruglog stola Tajana Barančić iz udruge CISEX napomenula je kako je upravo ICT „ljepilo“ koje povezuje sve ostale elemente itehnologije Industrije 4.0. Tehnološki napredak dio je odgovora na pitanje zašto IT u svijetu, ali i Hrvatskoj, raste, no postoji bojazan da zbog neprovođenja školskih reformi u budućnosti nećemo imati konkurentan kadar. Uz Tajanu Barančić, na forumu posvećenom Industriji 4.0 sudjelovat će CTO poznate tehnološke tvrtke Agrivi, Darko Gebaei, mladi karlovački inovator Albert Gajšaki Sergio Galošić, CEO tvrtke Klimaoprema, koja je gotovo u potpunosti robotizirala svoju proizvodnju.

Drugi središnji forum bavit će se poslovnim mogućnostima Hrvatske u svemirskoj industriji kroz panel pod nazivom Lov na egzotične čestice i utrka na Mjesec kao poslovne prilike za Hrvatsku. Listu sudionika panela predvodi poznati hrvatski znanstvenik Ivica Puljak, a na njoj se još nalazi Miroslav-Ambruš Kiš iz projekta SynergyMoon, Goran Nikolašević (World SpaceWeekAssociatoin) iFrane Miloš iz tvrtkeAmphinicy Technologies.

Zanimljive rasprave očekuju se i na forumu Digitalni marketing – od puno promašaja do nula propuštenih prilika, gdje će na pozornici uz Marka Rakara (mrak.org) biti Zoran Turković iz 24sata, Matjaž Babnik iz Konica Minolte i Nikola Vrdoljak iz digitalne agencije 404.

Ljudi kao resursi – kako održavati „živi kapital“ konkurentnim?

Održat će se još i paneli Ljudi kao resursi – kako održavati „živi kapital“ konkurentnim? Sudionici ovog panela: Ante Bakić, INETEC; Jasmina Lukačević, HRPRO; Milorad Nikitović, VSITE), Big data – tajne skrivene u podacima koje već imate: kako predvidjeti tko će vidjeti, kliknuti, kupiti, varati ili umrijeti? (sudionici: Biljana Cerin, OstendoConsulting; Igor Kaluđer, IN2data; Denis Stanarević, HPE; Dejan Vinković, PMFST) teworkshop Hrvatskog informatičkog zbora pod vodstvom predsjednika udruge Kristijana Zimmera, a na temu Razvoj aplikacija po narudžbi – kako stvoriti super aplikaciju.

Na konferenciji će također biti objavljeni rezultati istraživanja o trendovima ulaganja hrvatskih tvrtki u 2017. godini koje je sproveo portal IT BizCrunchi njegova istraživačka jedinica ITBIU. Rezultate će predstaviti prof. dr. sc Mirjana Pejić Bach s Katedre za informatiku pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, u suradnji s kojom je istraživanje i sprovedeno.

Sudionici konferencije moći će pratiti čak sedam prezentacija IT rješenja iz područja human resources (HRPRO), document&print management (KonicaMinolta, Epson i Mondo-Tera) i IT infrastruktura (Rittal). Pored sjajnih panelista i zanimljivih prezentacija, u prostoru pred dvoranama nalazit će se i izložbeni prostor u kojemu će tvrtke predstaviti svoja rješenja, a u posebnom kutku moći ćete pogledati zanimljive uređaje testirane u Vidilabu – testnom laboratoriju časopisa Vidi.

