Nušinović Popovac: Siemens je prepoznao trenutak i uhvatio korak s 4. industrijskom revolucijom

– Četvrta industrijska revolucija ne donosi samo napredak u industriji, nego predstavlja mnogo više i seže u sfere svakodnevnog života. Industrijske revolucije do sada su obilježavale povijest i unaprjeđivale živote ljudi. Parni stroj, električna energija, pokretne trake kao koncept proizvodnje, automatizacija proizvodnih procesa – sve su to čimbenici bez koji je današnja proizvodnja apsolutno nemoguća, pojašnjava voditeljica Službe komunikacija iz Siemensa Sonja Nušinović Popovac koja će o četvrtoj industrijskoj revoluciji govoriti na istoimenoj Liderovoj konferenciji 29. svibnja u Hrvatskom državnom arhivu.

Prema njezinim riječima, isti scenarij možemo vidjeti i danas. Posvuda čujemo da živimo u doba četvrte industrijske revolucije. Spominju se i razni pojmovi kao poput “Internet of Things”, “Big data”, “Smart data”, “Digitalizacija”, “Virtualizacija” i slično. Mnogi od tih pojmova usko su vezani uz industriju, ali jednako tako mnogi se odnose i na naš svakodnevni život, prije svega na potrošačku elektroniku.

– Ljudi su danas stvorili naviku da su informacije lako dostupne i što je još bitnije da su dostupne s bilo kojeg mjesta na svijetu. Razni ‘oblaci’ (Cloud) servisi, virtualna stvarnost, IoT predstavljaju tehnološka rješenja s ciljem olakšavanja svakodnevice u ubrzanom načinu života i svojevrstan su zaokret u razmišljanju. Za primjer možemo uzeti razne internet servise pomoću kojih možemo direktno upravljati sustavima u svome domu, ili pak kupovati iz udobnosti svog doma.

Primjena u industriji

Industrijska revolucija predstavlja potpuno novi koncept, tvrdi Nušinović Popovac te tumači kako je globalizacija donijela zahtjeve za većom fleksibilnosti u proizvodnji, sve se mora odvijati brže, mogućnost individualizacije danas je na visokoj razini, a sve to ne smije se odraziti na kvalitetu proizvoda. U konačnici proizvođač želi dobiti gotov proizvod uz što manje troškove.

– Pri tom je faza gradnje proizvodnog pogona gubitak vremena i resursa, jer ćete u vrlo kratkom periodu biti primorani izbaciti novi, moderniji i bolji proizvod na tržište i ponovno promijeniti i prilagoditi vašu proizvodnju, objašnjava. Kako bi to najjednostavnije shvatili, Nušinović Popovac kaže da se stavimo u poziciju proizvođača. – Razvili ste svoj proizvod i cilj vam je plasirati ga na tržište. Za taj proizvod vam treba i osnovna infrastruktura kao što su zgrada, proizvodne linije, ljudi itd. Međutim zašto bi to bila vaša briga. Platit ćete razvoj i proizvodnju specijaliziranim kompanijama koje se bave upravo time, a vaše vrijeme i resurse možete koristiti za razvoj novog proizvoda. Tako zapravo dolazimo do korištenja usluga u industriji.



Korištenje novih tehnologija, prije svega suvremenih softverskih alata koji omogućuju tzv. virtualnu proizvodnju gdje dobivate mogućnost testirati kompletan proizvod prije nego je fizički izrađen i jedan primjerak. Ali to nije dovoljno, tvrdi Nušinović Popovac te objašnjava kako u fazi proizvodnje svaki sat, svaka minuta znači direktan gubitak profita. Vrlo je bitno imati jasnu kontrolu i nadzor nad resursima i fazom proizvodnje kao i samo održavanje sustava. U suvremenim tvornicama strojevi međusobno komuniciraju i razmjenjuju veliku količinu podataka. Tako kompletan proizvodni proces je harmoniziran i usklađen – od planiranja do održavanja.

U hrvatskoj industriji

– Hrvatska industrija je u globalnim razmjerima mala, međutim napreduje i ono što ju odlikuje jesu visokokvalitetni i tehnološki najnapredniji proizvodi i rješenja. U doba višestruko jeftinije i masovne proizvodnje s istočnih tržišta upravo to i je put za izlazak na svjetsko tržište, objasnila je Nušinović Popovac.

Vrlo je bitno u ovom trenutku, upozorava Nušinović Popovac, prepoznati potencijal i značaj novih rješenja i koncepta proizvodnje. Važnost novih tehnologija i rješenja prepoznale su farmaceutska industrija te industrija hrane i pića.

– Sada je pravi trenutak da se uhvati korak s industrijskom revolucijom jer već za koju godinu će se vidjeti razlika i odmak onih koji prate svjetske trendove. Siemens ima veliku ulogu u tome jer uz ostale multinacionalne kompanije koji su lideri u industriji imaju odgovornost ukazati na prednosti i napredak koji donose nova tehnološka rješenja i u konačnici da postanu pouzdan suputnik na tome putu, zaključuje Nušinović Popovac.

