Panika i ljutnja među internet korisnicima: Ponovo pali Facebook, WhatsApp i Instagram

Facebook, Instagram i WhatsApp ponovo su pali, onemogućivši komunikaciju korisnicima diljem svijeta, javlja The Verge, a razlozi su “tehničke prirode”.

Problem koji se pojavio oko podneva na Zuckerbergovoj popularnoj društvenoj mreži, kao i druge dvije aplikacije u njegovom vlasništvu.

Naravno, nezadovoljstvo korisnika širi se konkurentskom ali dostupnom društvenom mrežom – Twitterom.

Dear Facebook, please don’t buy twitter. Leave us one thing atleast. https://t.co/k8DBAT8Zxw

— Ellyyy (@suhailisallehh) April 14, 2019