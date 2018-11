Policija u Dubaiju leti prema budućnosti

Dok se hrvatski policajci voze u Škodama, policajci u Dubaiju lete prema budućnosti. Naime, ovih je dana započelo testiranje Hoversurfovog S3 2019 Hoverbikea, električnog vozila koje lebdi iznad zemlje, ima mogućnost vertikalnog polijetanja i slijetanja te razvija brzinu od maksimalnih 96 km/h.

Kako navodi CNN, policija u Dubaiju započela je s treningom specijalne jedinice koja će na ovoj “letjelici” biti u mogućnosti doseći teško dostupna područja u rekordnom vremenu.

Iako je trenutno samo jedan Hoverbike na raspolaganju i u planu je da se počne koristiti 2020. godine, iz tvrtke Hoversurf tvrde da su spremni izraditi još 40 komada ako policija iz Dubaija bude imala takve zahtjeve.

>>>Puli vojni dronovi umjesto dronogradilišta

Vrijednost ovog vozila je 150 tisuća dolara, a napravljen je od karbonskih vlakana i teži 115 kilograma. Vozilo ima četiri rotora koje podižu Hoverbike na preporučenih 5 metara u visinu. Za sada jedini problem predstavlja kratko vrijeme leta koje s pilotom iznosi 10 do 25 minuta. No, ako se ovo vozilo koristi kao dron, tj. ako se s njim upravlja sa zemlje i bez vozača, Hoverbike može lebdjeti i do 40 minuta.

Nije ovo prvi put da policija u Dubaiju flerta s vozilima budućnosti. U svojoj kolekciji već imaju Bugatti Chiron, Lamborghini Aventador i električni BMW i3s.

Komentari

Pratite Lider na društvenim mrežama linkedin instagram