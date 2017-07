Robot policajac stradao na dužnosti

Prošli tjedan robot policajac, model poznat kao K5, stupio je na dužnost u Washington Harbour kompleksu, međutim već u ponedjeljak je doživio svoj prvi fijasko, javlja CNet.

Konkretno, pronađen je kako pluta u fontani s licem prema dolje, što izgleda kao scena iz akcijskog filma u kojoj su ga zlikovci upucali u leđa dok je bio na dužnosti.

>>>VIDEO: ‘Robocop’ sa smislom za humor preuzeo dužnost u Dubaiju

Jedan zaposlenik kompleksa objavio je na Twitteru sliku prerane smrti herojskog robota, te napisao da su, umjesto letećih automobila, dobili suicidalnog robota.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.

We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn

— Bilal Farooqui (@bilalfarooqui) July 17, 2017