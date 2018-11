S ovim laserom mogli bismo se javiti vanzemaljcima

Istraživač s MIT-a (Massachusetts Institute of Technology) tvrdi kako je laser koji bi se mogao detektirati na udaljenosti od čak 20 tisuća svjetlosnih godina već sad izvediv, tj. moguć. Istraživanje koje je proveo James Clark sa sveučilišta MIT, kaže kako bi postavljanje lasera od jednog do dva megavata kroz teleskop veličine 30 do 45 metara proizveo signal dovoljne jačine koji bi emitirao dovoljno zračenja da bi se razlikovao od sunčeve infracrvene energije, prenosi Engadget.

Kada bi tako postavljen laser usmjerili prema svemiru, netko od vanzemaljskih astronoma iz susjednih solarnih sistema bi mogao uočiti signal koji dolazi iz našeg kuta galaksije. Istraživanje također sugerira kako bi takvim signalom mogli poslati i poruku Morseovim kodom u nadi da netko gore razumije što naše točkice i crtice znače.

Ipak, postoji nekoliko praktičnih problema. Jedan od njih je da bi takvi laseri mogli utjecati na kamere koje se nalaze na svemirskim letjelicama ili satelitima, pa Clark predlaže da bi najsigurnije bilo taj laser instalirati s druge strane Mjeseca, koliko god to nepraktično bilo.

A što bi bilo kada bi okrenuli situaciju? Možemo li mi uočiti takav signal iz svemira s postojećom tehnologijom? Clark tvrdi da je moguće ali s velikim teleskopom koji bi trebao biti usmjeren na točan položaj izvora signala. Dakle, to je malo vjerojatno, ali postoji nada. „Alati koji se koriste za snimanje plinova na egzoplanetima mogli bi otkriti signal naših susjeda“, zaključuje Clark.

