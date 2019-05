Sišli smo u internetsko podzemlje. Provjerite što se sve nudi na dark webu

Kad sam dobio zadatak napraviti reportažu s ‘dark weba’, bio sam oduševljen. Pomislio sam, evo mi napokon prilike da prosurfam tom mračnom stranom interneta. Naravno, svi smo čuli za ‘dark web’ i za sve neprimjerene stvari koje se ondje mogu obaviti, gledati, kupiti, naručiti, ali, jednostavno, s obzirom na to da vam takve stvari ne trebaju u životu, ne krećete na taj put istraživanja mračnog interneta. Stoga je ova prilika došla kao naručena kako bi se moja znatiželja napokon nahranila gadostima s interneta na koji je teže pristupiti nego što mislimo.

Na mračnom internetu ništa nije sveto: trguje se oružjem, drogama, pornografijom, osobnim dokumentima i podacima… Liderov novinar koji se probio na ‘dark web’ odolio je, među ostalim, kupnji 10.000 pratitelja na Instagramu.

Za početak, javila se nedoumica s kojega se laptopa uopće spajati na ‘dark web’. Hoće li mi se nešto dogoditi ako se spojim sa svojim privatnim laptopom? Hoće li mi netko ukrasti privatne podatke ili nešto gore? Mnogo se pitanja javilo odmah na početku, ali bio sam odlučan ući bez obzira na posljedice. Za početak javio sam se hrvatskoj policiji kako bih je obavijestio što radim da me ne bi možda kojim slučajem tražila po Liderovoj redakciji. Najavio sam svoj izlet čuvarima zakona i objasnio im svoje namjere.

Nakon što sam otkrio veliki broj poveznica za Dream Market, Silk Road, Empire Market, The Wall Street Market i slične, krenulo je bjesomučno klikanje i traženje prave, one koja radi i koja će me dovesti do tržnice koja je još online. Naime, mnogi se ‘linkovi’ brzo gase ili ih ruši zakon pa se otvaraju novi kako bi tržnice bile sigurne za ilegalne radnje. To je vječna igra mačke i miša u kojoj se još ne nazire pobjednik, ali izgleda da predstavnici zakona i dalje kaskaju za ilegalcima na ‘dark webu’, dok su samo istraživanja kaznenih djela koja se čine putem njega poseban izazov zbog anonimizacije pristupa internetu koju ‘dark web’ pruža.

Nakon sati i sati klikanja našao sam pravi ‘link’ i otvorila mi se početna stranica Dream Marketa. Naravno, da biste ušli, potrebno se registrirati, što stvara pomalo mučan osjećaj u želucu jer ste svjesni da ulazite u nelegalno područje i ne znate što očekivati na drugoj strani. Nakon registracije, napokon sam se našao na početnoj stranci Dream Marketa.

Na prvu mi je izgledao kao klasična internetska trgovina s neklasičnim proizvodima. Proizvodi su podijeljeni u kategorije, pa se u desnom kutu stranice može birati među nekoliko kategorija od kojih svaka ima svoje potkategorije.su prve kategorije koje možete kliknuti kako biste došli do proizvoda i usluga. Kada otvorite, recimo, kategoriju Digital goods, otvara se mnogo potkategorija poput Data, Fraud, Hacking, Information i još ponešto toga.

U toj kategoriji možete, recimo, kupiti uslugu pratitelja na Instagramu, pa se za 0,0102 bitcoina (oko 30 dolara) nudi 10 tisuća pratitelja na Instagramu. Vrlo lako i za malo novca možete postati ‘influencer’, s par klikova mišem. Također, ovdje je moguće kupiti američku vozačku dozvolu ili, što je zastrašujuće, podatke bankovnih kartica.

Preletio sam ovu kategoriju i kliknuo Fraud da vidim što se ondje nudi. Prvo što sam uočio bila je ponuda kako ukrasti automobil bez problema, svojevrsni manual koji doslovno otvara vrata svakog automobila. To je jedna od blažih prijevara sudeći prema ostalim ponudama u kategoriji.

