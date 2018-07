Solarna autocesta – besplatna tvornica struje ispod kotača

Autocesta popločena solarnim panelima u fokusu je kineskih znanstvenika koji u ovom projektu eksperimentiranja s obnovljivim izvorima energije vide veliki potencijal.

– Prođe li testiranje dobro, imat će velik utjecaj na sektor obnovljive energije, kaže Li Wu, čelnik Shandong Pavenergy, tvrke koja je prekrila dio autoceste u Kini solarnim panelima. Cijeli projekt odraz je nastojanja te zemlje da inovacijama postane dominantna i strateški važna u sektoru obnovljive energije. Kina već proizvodi tri četvrtine solarnih panela koji se prodaju u svijetu, a njezina industrija proizvodnje vjetrenjača jedna je od najvećih u svijetu, piše New York Times.

Za solarne ceste u Kini su se isprofilirala dva proizvođača koja djeluju udruženim snagama Pavenergy i Qilu, a najveći konkurent na Zapadu im je definitivno francuski cestovni div Colas koji je već izgradio 25 eksperimentalnih solarnih cesta i parkirališta u Francuskoj, Kanadi, Japanu i SAD-u. Najveći Colasov projekt je solarna cesta u Normandiji otvorena prije godinu i pol, koja je upola manja površinom u usporedbi s kineskom solarnom autocestom u Jinanu.

Mnogobrojne prednosti

Potencijal ugradnje solarnih panela umjesto asfalta je velik. Stvaranje električne energije na autocestama i ulicama oslobodilo bi mnogo zemljišta koja se sada koristi u te svrhe, osobito za mnogoljudnu zemlju kao što je Kina u kojoj potražnja energije ubrzano raste, kao i potreba za prostorom za urbnističko širenje te za obradivim površinama.

Ceste kao tvornice energije usred gradova imale bi dodatnu prednost što se energija ne bi gubila na prijenos kao što je to slučaj s udaljenim poljima. Također, bonus je i to što je cesta kao poligon za takve ‘tvornice’ besplatna, ionako se koristi i mora se obnavljati svakih nekoliko godina uz visoke troškove. Instalacijom izdržljivih solarnih panela bi se doskočilo i visokim troškovima održavanja.

Nadalje, zimi bi električni grijači mogli topiti snijeg s ceste, a svjetlosne diode mogle bi služiti kao signalizacija vozačima gdje su izlazi s autoceste ili prijeti li neka opasnost, odnosno jednostavno upozoriti na radove u tijeku.

Dodatna prednost je i što su takvi pothvati ekonomski sve prihvatljiviji s obzirom na to da su zahvaljujući velikoj kineskoj produkciji solarnih panela cijene drastično pale u posljednjih nekoliko godina. Solarni panel sada košta desetinu cijene koju je dostizao prije deset godina.

Nedavni američki eksperiment kineskim cestovnim inženjerima dao je i još jednu ideju koju bi voljeli realizirati – omogućiti da se vožnjom po solarnoj cesti električni automobili automatski bežično pune.

Nedostaci

Uz silne prednosti, teško se ne zapitati a što je s manama. Jedna od najvećih je klizavost površine panela za koju inženjeri tvrde kako se tijekom proizvodnje može stvoriti jednak otpor guma kao da je u pitanju asfalt. Tu je i mnogo manja učinkovitost od krovnih solarnih panela jer su autoceste nonstop prekrivene automobilima te se procjenjuje da mogu proizvesti upola manje električne energije od krovnih panela.

Iako je cijena solara pala, svejedno su solarne ceste skuplje od običnih, asfaltiranih čiji je trošak održavanja po metru kvadratnom oko 120 dolara i popravci se odrađuju svakih deset godina. Čak i masovnom produkcijom panela, Pavenergy i Colas u najboljoj kalkulaciji mogli bi cijenu kvadrata solarne ceste svesti s 460 na 310 dolara. Trošak je više nego trostruko veći, no stručnjaci tvrde kako se solarni paneli ne bi trebali mijenjati svakih deset godina. Tu je i procjena da bi svaki kvadrat solarne ceste godišnje proizveo struje u vrijednosti od oko 15 dolara godišnje pa bi se kroz 20-ak godina ta investicija sama isplatila, što s asfaltom nije slučaj. No, sve to pod pretpostavkom da paneli mogu izdržati milijune guma svake godine bez oštećenja duže od jednog desetljeća, ali i da ih nitko ne ukrade.

Upravo to se dogodilo nedugo nakon što je u Kini postavljena solarna autocesta. Nije jasno kako se to točno dogodilo, a sumnjalo se čak i na industrijsku špijunažu. Lokalna policija suočena s optužbama da nisu dovoljno dobro odrađivali svoj posao jer se pod njihovom paskom dogodila krađa dali su pomalo zabrinjavajući odgovor. Prema njihovu tumačenju, paneli nisu ukradeni nego smrskani golemim kamionima i raspršeni u prašinu. Pavenergy slučaj nije želio komentirati što je u nekima samo povećalo taj tračak sumnje da proizvod možda i nije posve spreman za cestu.

