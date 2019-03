Što se događa s Facebookom, Instagramom i WhatsAppom?

Kasno poslijepodne mnogi korisnici iskusili su poteškoće prilikom korištenja Facebooka, Instagrama, Messengera i WhatsAppa.

Satima već traju problemi prilikom objavljivanja statusa na Facebboku, objave fotografija na Instagramu, komuniciranja putem Messengera i WhatsAppa.

Forbes i BBC javljaju kako se neki korisnici ne mogu čak ni ‘ulogirati’ u svoje profile, te kako se navedene društvene mreže još nisu oglasile službenim priopćenjem o razlozima ‘zastoja’ u popularnim komunikacijskim kanalima.

Ako je razlog samo rutinsko održavanje, zašto korisnici o tome nisu ranije obaviješteni?

Kako je komunikacija s javnošću bila nedostupna i samom divu Facebooku, morao se poslužiti konkurentskim komunikacijskim kanalom, Twitterom.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

— Facebook (@facebook) March 13, 2019