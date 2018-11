Tata World Wide Weba: Internet je skrenuo s puta

Izumitelj World Wide Weba (WWW) Timothy Berners-Lee pozvao je na najvećoj europskoj tehnološkoj konferenciji Web Summit u Lisabonu na postizanje novog “ugovora” koji će internet učiniti sigurnim i svedostupnim.

Oko 70.000 ljudi okupilo se na toj četverodnevnoj konferenciji, koju još nazivaju “Davosom za štrebere”, otvorenoj u ponedjeljak u portugalskoj prijestolnici.

>>>Čvrsto na zemlji fascinirana nebom

Među sudionicima su predstavnici vodećih globalnih tehnoloških tvrtki, političari i start-up poduzeća koja se nadaju da će tamo privući pozornost više od 1500 ulagača.

Tehnološke tvrtke zauzimaju obrambeni stav jer ih kritičari optužuju da ne čine dovoljno kako bi suzbili širenje lažnih vijesti koje su pomogle u polarizaciji izbornih kampanja diljem svijeta i maksimalnom povećanju profita prikupljanjem podataka o navikama klijenata u pregledavanju interneta.

“Try to think of the unintended consequences and plan intended consequences.”

Closing remarks from @timberners_lee at the #WebSummit Forum. #ForTheWeb pic.twitter.com/aO0nbg67f3

— The Web Foundation (@webfoundation) November 6, 2018