VIDEO: Interakcija s robotima umjesto straha na Design Weeku u Milanu

Roboti su budućnost, no u javnosti prema njima vlada uglavnom strah, od scenarija da umjetna inteligencija zavlada ljudskom rasom ili pak ljudima ukrade radna mjesta. No robotika itekako može olakšati i obogatiti život ljudima, a to je izložbom na Tjednu dizajna (Design Week), koji se od 9. do 14. travnja održavao u Milanu, pokazala i tvrtka Sony.

Na izložbi je prikazana veza koju ljudi mogu razviti s robotima sposobnim za iskazivanje osjećaja, uz opasku kako će razviti sklonost prema njima kada osjete da su roboti – živi.

Posjetitelji izložbe prolazili su kroz različite senzorne ‘zone’, odnosno pet ključnih interakcija s robotikom:

1. Buđenje: Kroz svjetlost i zvuk posjetitelji mogu vidjeti kako će u budućnosti komunicirati s robotima.

2. Autonomnost: U ovom prostoru istražuje se nezavisnost i slobodna volja robotike pomoću klatna koje zauzima centralnu poziciju. Autonomna bića detektiraju posjetitelje izložbe dok ulaze. To može navesti posjetitelje da preispitaju svoja osjećanja i odgovore u ovoj situaciji.

3. Usuglašenost: Prelazak u zonu u kojoj se nalaze ‘lopte’, od kojih svaka ima posebnu osobnost. One se međusobno povezuju, surađuju i djeluju u skladu s onima koji ih okružuju. Nepredvidivi pokreti ovih robota mogu potaknuti formiranje zajednica.

4. Pripadnost: U ovoj sobi posjetitelji mogu iskusiti kako će, kroz kontinuiranu interakciju s ljudima, roboti evoluirati i intelektualno i emocionalno. Počevši razumijevati ovaj simbiotički odnos, posjetitelji mogu zamisliti budućnost u kojoj će roboti izgledati kao da su živi.

5. Društvo: Robotika će narednih godina odigrati bitnu ulogu u našim životima, društvu i infrastrukturi. Završni dio izložbenog iskustva postavlja pitanje: ‘Što mislite o budućnosti afiniteta u autonomiji?’

Koncept izložbe kao i par riječi šefa Sonyjevog kreativnog centra Yutake Hasegawe pogledajte u videu.