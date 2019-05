Više mrtvih nego živih na Facebooku za pedeset godina

Facebook bi se morao hitno pozabaviti lažnim korisničkim računima, ali i onima pokojnika. Prema istraživanju Oxfordskog internetskog instituta (OII), u idućih pedeset godina broj mrtvih na Facebooku nadmašit će broj živih. Istraživači sa sveučilišta Oxford crpili su podatke iz ‘featurea’ Facebook Audience Insights, koji ima neka ograničenja pa je teško vjerovati i da su podaci potpuni.

No procijenili su da će najmanje 1,4 milijarde trenutačnih korisnika umrijeti prije 2100., a posmrtni digitalni računi nadmašit će aktivne do 2070. Kad su u obzir uzeli da će broj korisnika Facebooka i dalje rasti prema prosječnoj stopi od 13 posto na godinu, zaključili su da bi broj mrtvih ‘korisnika’ do 2100. mogao dosegnuti čak 4,9 milijardi.

Voditelj istraživanja Carl Öhman prokomentirao je da će upravljanje našim digitalnim ostacima utjecati na svakoga tko se služi društvenim mrežama, ali i da profili pokojnika nisu samo zbroj podataka, nego su, ili će tek postati, dio našega globalnog digitalnog nasljeđa. Akademska zajednica zato je već upozorila da čuvanje te svojevrsne baze osmrtnica na Facebooku izaziva brojna etička, povijesna i pitanja zaštite podataka. A Facebook se tu baš i nije iskazao.

