Znanstvenici potvrdili veze između galaksija

Znanstvenici su uspjeli pronaći dokaze da galaksije ne plutaju u ništavilu svemira, već da ih povezuju čestice zvane barioni. U lovu na ‘tamnu tvar’ znanstvenici su došli do pionirskog otkrića da barioni povezuju različite galaksije kroz vlakna vrućeg difuznog plina, piše New Scientist.

Već dugi niz godina znanstvenici pokušavaju dokazati postojanje tzv. tamne tvari, za koju se smatra da prožima svemir i ovo otkriće odgovara na dio pitanja o njegovoj masi.

Nitko do sada nije uspio uočiti taj plin s obzirom na to da je on toliko slab da ga teleskopi ne mogu detektirati. O njegovom postojanju se stoga godinama samo nagađalo.

Sada su dvije skupine znanstvenika iskoristile fenomen nazvan Sunyaev-Zel’dovichev efekt koji se javlja kada svjetlo prolazi kroz vrući plin. Kako svjetlost putuje, dio se rasipa preko elektrona u plinu ostavljajući pozadinsko zračenje. U 2015. Planckov satelit stvorio je kartu tog efekta u promatranom dijelu svemira. Budući da su vitice plina između galaksija toliko difuzne, zračenje koje one stvaraju je preblago da bi se vidjelo izravno na Planckovoj karti.

Oba tima znanstvenika pronašla su konačan dokaz da postoji veza između galaksija. Pronalaženje bariona potvrđuje pretpostavke o svemiru koje su nastale desetljećima prije no što su ih znanstvenici uspjeli dokazati.

