Addiko Banki nagrada bankara godine, po izboru financijskog magazina The Banker

Ugledni financijski magazin The Banker proglasio je, Addiko Banku najboljom bankom u Hrvatskoj – ‘Bank of the Year in Croatia 2018’.

Svoju odluku magazin, dio The Financial Times grupe, argumentirao je značajno poboljšanim ključnim financijskim pokazateljima Addiko banke 285 postotnim rastom dobiti, četiri puta boljim povratom na kapital, iznadprosječnim rastom u Poslovanju s građanstvom (51% rast novih plasmana) i Malom i srednjem poduzetništvu (27% rast novih plasmana), osjetnim smanjenjem troškova i omjera nenaplativih i djelomično naplativih kredita, te uvođenjem jedinstvenih modernih i digitalnih usluga.

– Ključ našeg uspjeha su kvalitetni zaposlenici i suradnja, izjavio je Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko Bank prilikom preuzimanja nagrade na jučerašnjoj svečanoj ceremoniji u Londonu.

Žiri sastavljen od međunarodnih stručnjaka vrednovao je: ostvarene rezultate, poslovnu strategiju i razvoj poslovanja, tehnološki iskorak na svim kanalima, inovativnost, modernizaciju portfelja proizvoda i usluga, te je ocijenio upravo Addiko najboljom bankom u Hrvatskoj i zaslužnim dobitnikom najvažnije nagrade, koja se dodjeljuje najistaknutijim svjetskim financijskim institucijama.

