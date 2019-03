Agencijama Imago Ogilvy i Bornfight Effie Grand Prix za kampanju Boranka

Na Danima komunikacija u Rovinju nagrada Effie, koja slavi učinkovitost marketinške komunikacije, dodijeljena je najboljim agencijama i oglašivačima za izvanredno tržišno komuniciranje u segmentima kreativnosti, strategije i postignutih tržišnih rezultata.

Ove su godine dobitnici Grand Prixa i nositelji zlatne nagrade Croatia Effie 2019 Savez izviđača Hrvatske s primarnom agencijom Imago Ogilvy za kampanju Boranka na kojoj je radio i Bornfight, a koja se natjecala u kategoriji Pozitivne promjene: neprofitni sektor.

Zlatnu nagradu Croatia Effie 2019 iz Rovinja će ponijeti i Erste Bank uz agencije Utorak. Biro za propagandu, MediaCom Central Europe Zagreb, 404 te BBDO Zagreb za kampanju Andrija te Konzum s agencijama McCann Zagreb i Pro Media Group uz TCC Global za kampanju Konzum Zdravoljupci.

Srebrnu nagradu osvojio je A1 Hrvatska s agencijama Bruketa&Žinić&Grey, OMD Media i Degordian za kampanju Vipme Nema da nema.

Kampanje koje su ponijele brončanu nagradu su Lidl Hrvatska te agencija Real Grupa za kampanju Lidl Grill & Chill Drill; Jamnica s agencijama ZOO agencija, Pro Media Group i Cvoke za kampanju Jamnica – U svakom trenutku; Iskon internet i agencije Señor, Pro Media Group i 404 za kampanju Nazovi Ninu; A1 Hrvatska i agencije Bruketa&Žinić&Grey, OMD Media i ŠVENK za kampanju Novi oblik života te Franck s agencijom Bruketa&Žinić&Grey za kampanju Keep Calm and Dream On.

