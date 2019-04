Ascalia – pametna platforma koja čuva okoliš i podiže kvalitetu življenja

Automatizacija, digitalizacija i robotizacija trendovi su koji mijenjaju ne samo tehnologiju, nego i način na koji danas živimo, radimo, učimo. Mogućnosti koje su prije samo par desetaka godina bile nazamislive, danas su stvarnost – pametno upravljanje gradovima i optimizacija resursa, smanjenje karbonskog otiska i „čiste“ tehnologije samo su neki primjeri toga.

Ascalia je nastala upravo na principu da nam treba više tehnologije, ali ne bilo kakve, nego pametne tehnologije koja može povećati kvalitetu upravljanja i donošenja odluka na način da se čuva okoliš i podiže kvalitetu življenja.

Marin Bek, jedan od dvoje osnivača Ascalie, napominje da je za mnoge gradove „veliki problem to što imaju tehnologije koje su ugrađivane kroz proteklih 50 godina bez da se vodilo računa o cjelovitoj slici, o upravljanju cijelim sustavom. Danas gradovi imaju posebne upravljačke platforme za vodu, rasvjetu, promet, kvalitetu zraka, itd. i to upravljanje čini neefikasnim. Uzimajući u obzir realno stanje na terenu nastala je Ascalia koja omogućava da se sve tehnologije svedu na jedinstvenu Ascalia platformu i da se omogući optimizacija sustava i pojednostavi upravljanje“. Rezultat toga je, kako kaže Bek, „ostvarivanje ne samo ušteda, nego i značajno smanjenje zagađenja okoliša. Ascalia je usmjerena na to da pametnim, holističkim pristupom poveća kvalitetu upravljanja i življenja.“

Najveće prednosti Ascalie su horizontalna i vertikalna kompatibilnost upravljačke platforme. Radi se o činjenici da Ascalia pruža „multi-vendor & legacy support“, što znači da podržava različite proizvođače opreme, kao i da se, zahvaljujući ADS uređajima, čak i starija postrojenja mogu spojiti na platformu bez dodatnih troškova ili potrebe za zamjenom uređaja i strojeva. Za pametne gradove i pametne tvornice koristi se isti softver što svjedoči o glavnim zamislima iza platforme: pojednostavljenju svakoga koraka rada te razvoju moderne visoke tehnologije uz princip retrokompatibilnosti.

Samoodrživost

Ascalia se uspješno koristi za smanjenje karbonskog otiska, učinkovitiju uporabu dostupnih resursa i smanjenje režija, odnosno energetskih troškova. Ascalia uspješno surađuje s tvrtkama kao što su Smartsense (na području kvalitete zraka), te Končar Institut za elektrotehniku, s kojim radi na monitoringu elektromagnetskog zračenja odašiljača mobitela, Zigg-Pro na industrijskim projektima i sličnim projektima. Druga je prednost platforme analitika kojom upravlja umjetna inteligencija. Ona je zaslužna za detekciju i sprečavanje problema, predviđanje potrebnog održavanja, kao i optimizaciju. Ascalia omogućava učinkovitiji, bezbolan i jeftiniji prijelaz na koncept pametne tvornice te nudi vrhunsku razinu sigurnosti i veliki korak u smjeru samoodrživosti!

