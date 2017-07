Besplatno surfajte dok letite u daleke krajeve s aviokompanijom Emirates

Aviokompanija Emirates proširila je jednu od najtraženijih usluga na letu – besplatnu Wi-Fi mrežu. Besplatan internet dok letite samo je jedna od pogodnosti koju nudi ova zračna kompanija.

-Zrakoplovna tvrtka Emirates je uložila značajna sredstva u mrežno povezivanje u zrakoplovu. Danas je Wi-Fi usluga dostupna u više od 200 naših zrakoplova, a to je usluga koju Emirates nastavlja snažno subvencionirati. Korištenje Wi-Fi mreže na letu popularno je od samog početka, a do danas je značajno poraslo. Naši planovi za Wi-Fi na letovima odražavaju predanost Emiratesa da ga nastavi pružati kao besplatnu uslugu što većem broju putnika, posebice našim najčešćim korisnicima, rekao je Adel Al Redha, Vice President and Chief Operations Officer.

>>>Emirates i flydubai udružili snage te najavili opsežan partnerski ugovor

Svi članovi klubova Emirates Skywards Platinum i Gold mogu tijekom cijelog leta uživati u besplatnoj neograničenoj Wi-Fi mreži, neovisno o tome kojom klasom lete.

>>>Počelo odbrojavanje do dolaska aviokompanije Emirates u Zagreb

Putnike ekonomske klase i one koji nisu članovi Skywards kluba će također razveseliti vijest da odsad mogu uživati u 20 MB slobodnog korištenja podataka u prva dva sata od prijave, što je dvostruko više od dosadašnje ponude koja je sadržavala 10 besplatnih MB.

Komentari